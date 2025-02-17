Гололед, метель и туман: штормовое предупреждение объявлено на большей части Казахстана
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Синоптики объявили штормовое предупреждение сразу в 16 регионах Казахстана на вторник, 18 февраля, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".
По данным синоптиков, в ближайшие дни в Алматинской области временами ожидаются туман, на дорогах гололедица. Гололед и туман также прогнозируют в Алматы.
На востоке, в центре, горных районах области Жетісу временами ожидается туман, в районе Алакольских озер будут порывы ветра в 15-20 метров в секунду.
В Костанайской области ожидаются снег, метель, гололед, туман. В центре области Ұлытау ожидается временами туман. На западе, севере, востоке Карагандинской области также ожидается туман.
В Северо-Казахстанской области ожидаются снег, метель, гололед, порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду. А в Кызылординской области и в области Абай также ожидается туман.
В горных районах Жамбылской области ожидается туман, возможны порывы ветра до 28 метров в секунду. В Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Кроме того, о тумане предупредили жителей Туркестанской области.
18 февраля на западе, севере Мангистауской области ожидается гололед, а на севере, востоке области ожидается туман. В Акмолинской области ожидаются низовая метель, гололед.
В Западно-Казахстанской области ожидается туман. А на западе, юге, востоке Атырауской области ожидается низовая метель.
Напомним, сегодня синоптики рассказали, какую погоду ожидать весной этого года в Казахстане - был опубликован консультативный прогноз. Также мы писали, какая погода на этой неделе ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте.
Добавим, ранее синоптики отмечали, что в феврале жителей Казахстана ожидает переменчивая погода, температура будет меняться от плюсовых показателей до сильных морозов.
Помимо этого, синоптики публиковали консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану до марта 2025 года.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2221527-gololed-metel-i-tuman-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-na-bolshey-chasti-kazahstana/