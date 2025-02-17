Какая погода будет весной в Казахстане, рассказали синоптики

Синоптики рассказали, какую погоду ожидать весной этого года в Казахстане - опубликован консультативный прогноз, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Согласно консультативному долгосрочному прогнозу, в марте – мае на территории Казахстана температурный фон будет теплее, чем обычно - выше нормы на 1-2 градуса, но при этом не исключены периоды с низкими значениями температуры воздуха.

Синоптики отмечают, что переходный сезон бывает крайне неустойчивым из-за частой смены синоптических процессов, поэтому весной природа может преподносить сюрпризы.

В марте прогнозируется осадков больше нормы на большей части республики, около нормы – в юго-западной половине страны (в Мангыстауской, на большей части Кызылординской, Туркестанской, на северо-западе Жамбылской области, на юге Актюбинской и области Ұлытау);

В апреле ожидается около нормы на большей части республики, больше нормы – в северо-западной половине республики (на большей части Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей, на северо-востоке Западно-Казахстанской и на северо-западе Акмолинской области);

В мае предполагается около нормы на большей части территории Казахстана, меньше нормы – в юго-западной части и в центре страны (в Мангистауской, в области Ұлытау, Карагандинской, на большей части Кызылординской, на юге Актюбинской, на севере Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей), больше нормы – на крайнем севере-западе, в горных, предгорных районах юга, юго-востока, востока страны (на северо-западе Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей, а также в горных и предгорных районах юга и юго-востока, востока страны).

Напомним, что в ближайшие три дня, с 18 по 20 февраля, практически по всему Казахстану ожидается гололед, усиление ветра и туман.

Кроме того, с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается снег с метелью, на западе и юге республики осадки, в виде дождя и снега.