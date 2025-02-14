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Морозы сменятся осадками: какая погода ожидается в выходные в Казахстане

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Девушка с зонтом
Снег. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни, 15-17 февраля. Жители Казахстана начинают ощущать приближение весны, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Морозная погода быстро сменяется осадками и ветром - после короткой передышки на территорию нашей страны начинает смещаться очередной циклон.

Как пообещали синоптики, он принесет с собой осадки в виде дождя и снега, и даже на севере 17 февраля в дневные часы ожидается переход температуры в плюсовые значения.

Тем не менее, циклон принесет не только осадки и повышение температуры, но также шквалистое усиление ветра порывами до 23-28 м/с, которое ожидается 16 февраля в Актюбинской и Костанайской областях, а 17 февраля уже и в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях.

Ранее синоптики предупреждали, что в феврале жителей Казахстана ожидает переменчивая погода, температура будет меняться от плюсовых показателей до сильных морозов.

Отмечалось, что февраль - один из самых переменчивых месяцев в году, для которого характерны резкие перепады температуры воздуха - морозы и оттепели.

Погода
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2220827-morozy-smenyatsya-osadkami-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-vyhodnye-v-kazahstane/