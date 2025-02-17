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До +16 градусов потеплеет в Шымкенте на этой неделе

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Тающий лед в парке в солнечный день
Весна. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 17 по 23 февраля, обещают потепление до +16 градусов. Осадков на этой неделе в городе не будет. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

17 февраля в Шымкенте будет облачно. Температура в среднем составит плюс 1 градус. Днем воздух может прогреться до плюс 7 градусов, но ночью температура опустится до минус 6 градусов. Скорость ветра составит 3,1 м/с.

18 февраля ожидается пасмурная погода без осадков. Температура составит около плюс 5 градусов. Максимальная температура составит плюс 10 градусов, а минимальная – 0 градусов. Скорость ветра составит до 3,3 м/с.

19 февраля вновь будет пасмурно. Средняя температура – плюс 6 градусов. Днем температура поднимется до плюс 9 градусов, а ночью опустится до плюс 3 градусов. Скорость ветра составит 3,3 м/с.

20 февраля в Шымкенте обещают переменную облачность. Температура в среднем – плюс 6 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 10 градусов, а опуститься может до плюс 2 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,2 м/с.

21 февраля будет солнечно, без осадков. Среднесуточная температура – плюс 7 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 13 градусов, а ночью похолодает до плюс 3 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

22 февраля осадки не ожидаются. Температура в среднем остановится на отметке плюс 9 градусов. Максимальная температура составит плюс 14 градусов, минимальная – плюс 5 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 2,1 м/с.

23 февраля, по прогнозам, будет пасмурно. Средняя температура составит плюс 11 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 16 градусов, но ночью похолодает до плюс 6 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2221193-do-16-gradusov-potepleet-v-shymkente-na-etoy-nedele/

Автор: Кристина Кривцанова

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До +16 градусов потеплеет в Шымкенте на этой неделе