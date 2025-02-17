Морозы до 26 градусов и снег прогнозируют в Астане на этой неделе

В Астане в ближайшие 7 дней, с 17 по 23 февраля, ожидаются морозы, пасмурная погода и усиление ветра. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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17 февраля в Астане будет облачно, без осадков. Температура в среднем составит минус 11 градусов. Днем температура может подняться до минус 7 градусов, но ночью опустится до минус 15 градусов. Скорость ветра составит 5,7 м/с.

18 февраля также осадков не будет. Температура составит около минус 11 градусов. Максимальная температура составит минус 5 градусов, а минимальная – минус 14 градусов. Скорость ветра составит до 4,5 м/с.

19 февраля будет облачно. Средняя температура – минус 12 градусов. Днем температура поднимется до минус 6 градусов, а ночью опустится до минус 18 градусов. Скорость ветра составит 3,9 м/с.

20 февраля в Астане обещают пасмурную погоду без осадков. Температура в среднем – минус 11 градусов. Максимально температура поднимется до минус 3 градусов, а опуститься может до минус 17 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,8 м/с.

21 февраля ожидается легкий снег. Среднесуточная температура – минус 8 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до минус 4 градусов, а ночью похолодает до минус 12 градусов. Скорость ветра составит 3,4 м/с.

22 февраля в столице будет пасмурно. Температура в среднем остановится на отметке минус 11 градусов. Максимальная температура составит минус 8 градусов, минимальная – минус 14 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 5,9 м/с.

23 февраля, по прогнозам, осадков не будет. Средняя температура составит минус 17 градусов. Термометры могут показать и до минус 12 градусов, но ночью похолодает до минус 26 градусов. Скорость ветра составит 4,7 м/с.