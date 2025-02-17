Теплую неделю обещают синоптики жителям Алматы

В ближайшие 7 дней, с 17 по 23 февраля, в Алматы обещают теплую погоду - осадки ожидаются только в первый день недели. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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17 февраля в Алматы ожидается легкий снег. Температура в среднем составит минус 2 градуса. Днем температура может подняться до 0 градусов, а ночью опустится до минус 7 градусов. Скорость ветра составит 1,2 м/с.

18 февраля ожидается облачная погода без осадков. Температура составит около минус 1 градуса. Максимальная температура составит плюс 1 градус, а минимальная – минус 3 градуса. Скорость ветра составит до 1,8 м/с.

19 февраля будет пасмурно. Средняя температура – 0 градусов. Днем температура поднимется до плюс 2 градусов, а ночью опустится до минус 3 градусов. Скорость ветра составит 1,6 м/с.

20 февраля в Алматы обещают ясную погоду без осадков. Температура в среднем – плюс 1 градус. Максимально температура поднимется до плюс 3 градусов, а опуститься может до 0 градусов. Скорость ветра будет равняться 1,6 м/с.

21 февраля будет солнечно, без осадков. Среднесуточная температура – плюс 2 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 5 градусов, а ночью похолодает до 0 градусов. Скорость ветра составит 1,7 м/с.

22 февраля осадков не будет. Температура в среднем остановится на отметке плюс 3 градуса. Максимальная температура составит плюс 5 градусов, минимальная – плюс 1 градус. Прогнозируемая скорость ветра – 1,7 м/с.

23 февраля, по прогнозам, будет пасмурно. Средняя температура составит плюс 5 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 8 градусов, но ночью похолодает до плюс 4 градусов. Скорость ветра составит 1,7 м/с.