Осадки, туман, сильный ветер: какой погоды ждать казахстанцам в ближайшие три дня

В ближайшее время практически по всему Казахстану ожидается гололед, усиление ветра и туман, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, с 17 по 19 февраля в стране ожидаются осадки, но резких изменений по температуре не прогнозируется.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается снег с метелью, на западе и юге республики осадки, в виде дождя и снега. Также по всей республике ожидается гололед, усиление ветра и туман.

Температурный фон останется стабильным, резких изменений не прогнозируется", - сказано в сообщении.

До этого мы писали, какая погода на этой неделе ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте.

Также синоптики отмечали, что в феврале жителей Казахстана ожидает переменчивая погода, температура будет меняться от плюсовых показателей до сильных морозов.

Помимо этого, синоптики публиковали консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану до марта 2025 года.