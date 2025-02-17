Осадки, туман, сильный ветер: какой погоды ждать казахстанцам в ближайшие три дня
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В ближайшее время практически по всему Казахстану ожидается гололед, усиление ветра и туман, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".
По данным синоптиков, с 17 по 19 февраля в стране ожидаются осадки, но резких изменений по температуре не прогнозируется.
"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается снег с метелью, на западе и юге республики осадки, в виде дождя и снега. Также по всей республике ожидается гололед, усиление ветра и туман.
Температурный фон останется стабильным, резких изменений не прогнозируется", - сказано в сообщении.
До этого мы писали, какая погода на этой неделе ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте.
Также синоптики отмечали, что в феврале жителей Казахстана ожидает переменчивая погода, температура будет меняться от плюсовых показателей до сильных морозов.
Помимо этого, синоптики публиковали консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану до марта 2025 года.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2221322-osadki-tuman-silnyy-veter-kakoy-pogody-zhdat-kazahstancam-v-blizhayshie-tri-dnya/