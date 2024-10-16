Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики

Синоптики опубликовали консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану на ноябрь 2024 - март 2025 года, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

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Согласно прогнозу, в ноябре ожидается частая смена теплых и морозных дней с осадками в виде снега, в юго-западных, южных регионах – дождь со снегом. Порывистый ветер, с метелями, гололедами и туманами ожидаются в течение месяца.

По-зимнему морозная погода прогнозируется только во второй половине месяца. При вторжении холодных воздушных масс столбики термометров в самые холодные дни понизятся:

на севере, в центре и востоке республики в ночные часы до -15...-24 градусов, днем до -7...-12 градусов;

на западе и в южной половине страны ночью до -3...-15 градусов, днем до 0...-7 градусов.

Однако на смену холодным дням с выносом теплых воздушных масс со Средней Азии и Средиземного моря днем потеплеет:

на большей части республики до +3...+8 градусов;

в южной половине до +8...+15 градусов.

В целом температура воздуха ожидается около нормы на большей части республики.

Количество осадков около нормы на большей части территории Казахстана, больше нормы – в северо-западной и северо-восточной половине, меньше нормы – в южных регионах страны (в южной половине страны и на крайнем юге Карагандинской и области Ұлытау).

Согласно консультативному прогнозу, в зимние месяцы температурный режим прогнозируется в пределах климатической нормы с осадками превышающими многолетнюю норму.

Синоптики предупредили, что не исключены периоды с прекращением осадков и аномально низким температурным фоном (в северных, центральных и восточных регионах ночью до 30...45 градусов мороза, на западе и юге страны – до 25...35 градусов мороза).

В декабре-январе на большей части Казахстана температура воздуха предполагается около нормы, лишь в начале 2025 года выше нормы на 1 градус ожидается в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областях, на большей части Актюбинской и на северо-западе Костанайской областей.

Количество осадков в декабре прогнозируется:

больше нормы на большей части республики;

около нормы – в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской, области Ұлытау, на большей части Туркестанской, на севере Атырауской, на юге Костанайской, Акмолинской, на северо-западе Карагандинской и Жамбылской областях;

меньше нормы – в Мангистауской, на большей части Атырауской, на крайнем юго-западе Актюбинской области.

Количество осадков в январе ожидается:

около нормы на большей части республики;

больше нормы – в Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, на большей части Акмолинской, Павлодарской, на северо-востоке Костанайской, на юго-западе Актюбинской, в западной половине Кызылординской области;

меньше нормы – на большей части Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областях.

В феврале 2025 года на большей части республики температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1 градус, около нормы – в северных регионах страны. С активными циклонами осадки будут превышать норму в большинстве регионов страны, в пределах климатической нормы осадки прогнозируются в юго-западной половине республики.

Как напоминают синоптики, март – переходный период между зимой и весной, после теплых дней могут возвращаться морозы и снегопады.

По предварительному прогнозу, в марте температура ожидается выше нормы на 1 градус на большей части территории страны, около нормы – в юго-восточной половине республики.

Количество осадков в марте предполагается больше нормы на большей части республики, около нормы – в Кызылординской, в области Ұлытау, Карагандинской, на большей части Актюбинской, Туркестанской, Жамбылской, на юге Атырауской, Костанайской, Акмолинской, на юго-западе области Абай, на севере Мангистауской, Алматинской, на северо-западе области Жетісу, меньше нормы – на большей части Мангистауской области.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что в октябре и ноябре 2024 года температура воздуха на основной части Казахстана будет ниже в сравнении с прошлыми годами, а количество осадков прогнозируется на уровне нормы и больше почти во всех регионах страны. Исключение составляют юго-запад и центр республики, где осадков будет меньше нормы.