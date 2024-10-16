Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики

Опубликовано:

Заснеженные ели на рассвете
Зима. Иллюстративное фото: pixabay.com

Синоптики опубликовали консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану на ноябрь 2024 - март 2025 года, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Свежая публикация по теме:
Акимат обратился к алматинским водителям

Согласно прогнозу, в ноябре ожидается частая смена теплых и морозных дней с осадками в виде снега, в юго-западных, южных регионах – дождь со снегом. Порывистый ветер, с метелями, гололедами и туманами ожидаются в течение месяца.

По-зимнему морозная погода прогнозируется только во второй половине месяца. При вторжении холодных воздушных масс столбики термометров в самые холодные дни понизятся:

  • на севере, в центре и востоке республики в ночные часы до -15...-24 градусов, днем до -7...-12 градусов;
  • на западе и в южной половине страны ночью до -3...-15 градусов, днем до 0...-7 градусов.

Однако на смену холодным дням с выносом теплых воздушных масс со Средней Азии и Средиземного моря днем потеплеет:

  • на большей части республики до +3...+8 градусов;
  • в южной половине до +8...+15 градусов.

В целом температура воздуха ожидается около нормы на большей части республики.

Количество осадков около нормы на большей части территории Казахстана, больше нормы – в северо-западной и северо-восточной половине, меньше нормы – в южных регионах страны (в южной половине страны и на крайнем юге Карагандинской и области Ұлытау).

Согласно консультативному прогнозу, в зимние месяцы температурный режим прогнозируется в пределах климатической нормы с осадками превышающими многолетнюю норму.

Синоптики предупредили, что не исключены периоды с прекращением осадков и аномально низким температурным фоном (в северных, центральных и восточных регионах ночью до 30...45 градусов мороза, на западе и юге страны – до 25...35 градусов мороза).

В декабре-январе на большей части Казахстана температура воздуха предполагается около нормы, лишь в начале 2025 года выше нормы на 1 градус ожидается в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областях, на большей части Актюбинской и на северо-западе Костанайской областей.

Количество осадков в декабре прогнозируется:

  • больше нормы на большей части республики;
  • около нормы – в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской, области Ұлытау, на большей части Туркестанской, на севере Атырауской, на юге Костанайской, Акмолинской, на северо-западе Карагандинской и Жамбылской областях;
  • меньше нормы – в Мангистауской, на большей части Атырауской, на крайнем юго-западе Актюбинской области.

Количество осадков в январе ожидается:

  • около нормы на большей части республики;
  • больше нормы – в Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, на большей части Акмолинской, Павлодарской, на северо-востоке Костанайской, на юго-западе Актюбинской, в западной половине Кызылординской области;
  • меньше нормы – на большей части Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областях.

В феврале 2025 года на большей части республики температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1 градус, около нормы – в северных регионах страны. С активными циклонами осадки будут превышать норму в большинстве регионов страны, в пределах климатической нормы осадки прогнозируются в юго-западной половине республики.

Как напоминают синоптики, март – переходный период между зимой и весной, после теплых дней могут возвращаться морозы и снегопады.

По предварительному прогнозу, в марте температура ожидается выше нормы на 1 градус на большей части территории страны, около нормы – в юго-восточной половине республики.

Количество осадков в марте предполагается больше нормы на большей части республики, около нормы – в Кызылординской, в области Ұлытау, Карагандинской, на большей части Актюбинской, Туркестанской, Жамбылской, на юге Атырауской, Костанайской, Акмолинской, на юго-западе области Абай, на севере Мангистауской, Алматинской, на северо-западе области Жетісу, меньше нормы – на большей части Мангистауской области.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что в октябре и ноябре 2024 года температура воздуха на основной части Казахстана будет ниже в сравнении с прошлыми годами, а количество осадков прогнозируется на уровне нормы и больше почти во всех регионах страны. Исключение составляют юго-запад и центр республики, где осадков будет меньше нормы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2174883-kakoy-budet-zima-v-kazahstane-rasskazali-sinoptiki/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie