Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
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Синоптики опубликовали консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану на ноябрь 2024 - март 2025 года, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Согласно прогнозу, в ноябре ожидается частая смена теплых и морозных дней с осадками в виде снега, в юго-западных, южных регионах – дождь со снегом. Порывистый ветер, с метелями, гололедами и туманами ожидаются в течение месяца.
По-зимнему морозная погода прогнозируется только во второй половине месяца. При вторжении холодных воздушных масс столбики термометров в самые холодные дни понизятся:
- на севере, в центре и востоке республики в ночные часы до -15...-24 градусов, днем до -7...-12 градусов;
- на западе и в южной половине страны ночью до -3...-15 градусов, днем до 0...-7 градусов.
Однако на смену холодным дням с выносом теплых воздушных масс со Средней Азии и Средиземного моря днем потеплеет:
- на большей части республики до +3...+8 градусов;
- в южной половине до +8...+15 градусов.
В целом температура воздуха ожидается около нормы на большей части республики.
Количество осадков около нормы на большей части территории Казахстана, больше нормы – в северо-западной и северо-восточной половине, меньше нормы – в южных регионах страны (в южной половине страны и на крайнем юге Карагандинской и области Ұлытау).
Согласно консультативному прогнозу, в зимние месяцы температурный режим прогнозируется в пределах климатической нормы с осадками превышающими многолетнюю норму.
Синоптики предупредили, что не исключены периоды с прекращением осадков и аномально низким температурным фоном (в северных, центральных и восточных регионах ночью до 30...45 градусов мороза, на западе и юге страны – до 25...35 градусов мороза).
В декабре-январе на большей части Казахстана температура воздуха предполагается около нормы, лишь в начале 2025 года выше нормы на 1 градус ожидается в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областях, на большей части Актюбинской и на северо-западе Костанайской областей.
Количество осадков в декабре прогнозируется:
- больше нормы на большей части республики;
- около нормы – в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской, области Ұлытау, на большей части Туркестанской, на севере Атырауской, на юге Костанайской, Акмолинской, на северо-западе Карагандинской и Жамбылской областях;
- меньше нормы – в Мангистауской, на большей части Атырауской, на крайнем юго-западе Актюбинской области.
Количество осадков в январе ожидается:
- около нормы на большей части республики;
- больше нормы – в Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, на большей части Акмолинской, Павлодарской, на северо-востоке Костанайской, на юго-западе Актюбинской, в западной половине Кызылординской области;
- меньше нормы – на большей части Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областях.
В феврале 2025 года на большей части республики температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1 градус, около нормы – в северных регионах страны. С активными циклонами осадки будут превышать норму в большинстве регионов страны, в пределах климатической нормы осадки прогнозируются в юго-западной половине республики.
Как напоминают синоптики, март – переходный период между зимой и весной, после теплых дней могут возвращаться морозы и снегопады.
По предварительному прогнозу, в марте температура ожидается выше нормы на 1 градус на большей части территории страны, около нормы – в юго-восточной половине республики.
Количество осадков в марте предполагается больше нормы на большей части республики, около нормы – в Кызылординской, в области Ұлытау, Карагандинской, на большей части Актюбинской, Туркестанской, Жамбылской, на юге Атырауской, Костанайской, Акмолинской, на юго-западе области Абай, на севере Мангистауской, Алматинской, на северо-западе области Жетісу, меньше нормы – на большей части Мангистауской области.
Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что в октябре и ноябре 2024 года температура воздуха на основной части Казахстана будет ниже в сравнении с прошлыми годами, а количество осадков прогнозируется на уровне нормы и больше почти во всех регионах страны. Исключение составляют юго-запад и центр республики, где осадков будет меньше нормы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2174883-kakoy-budet-zima-v-kazahstane-rasskazali-sinoptiki/
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