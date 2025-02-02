Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Посвященный собакам праздник появился в Казахстане

Опубликовано:

Собаки породы тазы
Собаки породы тазы. Иллюстративное фото: Meiramgul Kussainova / Anadolu Agency via Getty Images

Министерство экологии и природных ресурсов РК утвердило в Казахстане новый праздник - День тазы и тобет, передает агентство Kazinform. Праздновать его будут 3 сентября.

В Минэкологии считают, что день казахских пород собак подкрепит интерес к национальному культурному наследию, истории и традициям казахского народа. А мероприятия, посвященные дню тазы и тобет, могут привлечь новых туристов из других стран.

Помимо этого, это поспособствует развитию кинологии и смежных отраслей, а значит появится больше рабочих мест, увеличатся налоговые поступления, добавили в ведомстве.

Как отмечает издание, день казахских пород собак может сопровождаться лекциями, семинарами, выставками и мероприятиями, посвященными истории, особенностям и уходу за этими породами, что повысит общий уровень осведомленности.

Напомним, еще в сентябре 2022 года Касым-Жомарт Токаев дал поручение управлению делами президента координировать работу по сохранению национального достояния - казахских пород собак тазы и тобет.

В ноябре 2022 года депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты приняли проект закона по вопросу сохранения и воспроизводства национальных пород собак. Тогда сообщалось, что для реализации норм законопроекта потребуется 1,4 млрд тенге. В январе 2023 года Токаев подписал закон о сохранении казахских пород собак.

В марте 2023 года президенту подарили щенка породы тазы по кличке Наурыз. Через месяц пресс-служба президента показала, как он подрос.

В сентябре 2023 года кинологи предложили ввести уголовную ответственность за стерилизацию собак пород тазы - национального достояния страны, так как ситуация с их возрождением плачевна.

А в прошлом году Касым-Жомарт Токаев подарил Эмманюэлю Макрону щенков тазы. В Акорде отмечали, что президент Франции во время визита в Астану посетил выставку "Этноаул", где ему особо приглянулись борзые тазы. Тогда Касым-Жомарт Токаев пообещал французскому коллеге подарить собак. В Париж были доставлены два щенка, которых назвали Жюль и Жанна. Позже появилось фото Макрона в Елисейском дворце с казахскими тазы.

В сентябре прошлого года Международная кинологическая федерация (FCI) признала тазы официальной породой и закрепила статус Казахстана как держателя стандарта породы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2217260-posvyashchennyy-sobakam-prazdnik-poyavilsya-v-kazahstane/