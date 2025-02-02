Посвященный собакам праздник появился в Казахстане

Министерство экологии и природных ресурсов РК утвердило в Казахстане новый праздник - День тазы и тобет, передает агентство Kazinform. Праздновать его будут 3 сентября.

В Минэкологии считают, что день казахских пород собак подкрепит интерес к национальному культурному наследию, истории и традициям казахского народа. А мероприятия, посвященные дню тазы и тобет, могут привлечь новых туристов из других стран.

Помимо этого, это поспособствует развитию кинологии и смежных отраслей, а значит появится больше рабочих мест, увеличатся налоговые поступления, добавили в ведомстве.

Как отмечает издание, день казахских пород собак может сопровождаться лекциями, семинарами, выставками и мероприятиями, посвященными истории, особенностям и уходу за этими породами, что повысит общий уровень осведомленности.

Напомним, еще в сентябре 2022 года Касым-Жомарт Токаев дал поручение управлению делами президента координировать работу по сохранению национального достояния - казахских пород собак тазы и тобет.

В ноябре 2022 года депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты приняли проект закона по вопросу сохранения и воспроизводства национальных пород собак. Тогда сообщалось, что для реализации норм законопроекта потребуется 1,4 млрд тенге. В январе 2023 года Токаев подписал закон о сохранении казахских пород собак.

В марте 2023 года президенту подарили щенка породы тазы по кличке Наурыз. Через месяц пресс-служба президента показала, как он подрос.

В сентябре 2023 года кинологи предложили ввести уголовную ответственность за стерилизацию собак пород тазы - национального достояния страны, так как ситуация с их возрождением плачевна.

А в прошлом году Касым-Жомарт Токаев подарил Эмманюэлю Макрону щенков тазы. В Акорде отмечали, что президент Франции во время визита в Астану посетил выставку "Этноаул", где ему особо приглянулись борзые тазы. Тогда Касым-Жомарт Токаев пообещал французскому коллеге подарить собак. В Париж были доставлены два щенка, которых назвали Жюль и Жанна. Позже появилось фото Макрона в Елисейском дворце с казахскими тазы.

В сентябре прошлого года Международная кинологическая федерация (FCI) признала тазы официальной породой и закрепила статус Казахстана как держателя стандарта породы.