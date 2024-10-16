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Движение по новой восьмиполосной магистрали открыли в Астане

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Водитель
Мужчина за рулем. Иллюстративное фото: Neda Krstic / Getty Images

В столице открыто движение по улице Айтматова: новый участок дороги от ул. Сыганак до пр. Улы Дала представляет собой восьмиполосную магистраль, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Астаны.

Как сообщается в официальном Telegram-канале акимата Астаны, открытие движения по новому участку улицы Айтматова – восьмиполосной магистрали – это важный шаг в рамках строительства малой кольцевой автодороги.

В прошлом году движение было обеспечено лишь по четырем полосам: две в одном направлении и две в другом. Открытие улицы Айтматова значительно снизит нагрузку на такие ключевые магистрали, как проспекты Туран и Кабанбай батыра, а также улицы Сыганак и К. Мухамедханова, что особенно важно для новой части города.

В планах продолжение работ по благоустройству прилегающей территории, в том числе – установка уличного освещения и знаков, регулирующих дорожное движение, сообщает ведомство.

Новый участок по ул. Айтматова в Астане
Новый участок ул. Айтматова в Астане. Фото: t.me/astana_newss

Напомним, ранее 15 октября сообщалось, что в Астане завершили строительство вантового моста через реку Есиль в рамках строительства LRT. Длина моста составляет 155 метров, ширина - 14 метров, высота - 28 метров. Ранее в Астане полностью завершили возведение опор LRT. Всего их предусматривалось 799.

Мы также писали, что до 30 ноября в Астане полностью ограничено движение авто по улице Сыганак на участке от улицы Акмешит до улицы Туркестан. Здесь строят одну из станций LRT.

До этого сообщалось, что в этом году в Астане средним ремонтом планируется охватить более 50 улиц, текущим - более 200 улиц.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2174943-dvizhenie-po-novoy-vosmipolosnoy-magistrali-otkryli-v-astane/

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