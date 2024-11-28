Названы причины сильных пробок в Астане

В Астане в вечернее время часто наблюдаются сильные пробки, иногда даже в 10 баллов. В столичном акимате пояснили, что причина кроется в непогоде, авариях и др., передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметили в акимате, выпадение снега, метели, гололед и недостаточная видимость значительно замедляют движение в Астане. Водители вынуждены ехать медленнее, что увеличивает нагрузку на дороги.

Также зимой увеличивается количество мелких ДТП, которые блокируют дороги. Водители часто не соблюдают дистанцию, ездят не на зимней резине.

Кроме того, население Астаны растет стремительно. В условиях роста населения и количества автомобилей дорожная сеть испытывает перегрузки. Это отражается на ситуации в часы-пик.

Для решения проблем акимат принимает следующие меры:

строительство новых дорог, развязок и мостов;

расширение существующих магистралей;

введение выделенных полос для общественного транспорта;

установка интеллектуальных светофоров для управления потоками;

реорганизация схем движения в проблемных участках;

коммунальные службы Астаны продолжают осуществлять снегоуборочные работы в круглосуточном сменном режиме;

введение автобусов с частыми рейсами, развитие системы экспресс-маршрутов;

продвижение электронных платежей.

Одни из наиболее загруженных участков в часы пик – проспект Мангилик ел, Кабанбай батыра, Туран, улица Сарайшик, Кунаева и др.

Частичное решение этой проблемы - открытие нового моста по пр. Тәуелсіздік. Он позволил значительно разгрузить движение на дорогах: обеспечить дополнительную связь пр. Тәуелсіздік, района нового ж/д вокзала, пр. Кошкарбаева, ул. Нажимеденова, района мечети Хазрет Султан, ул. Байтурсынова, Кордай, Айнаколь, пр. Момышулы с левобережьем и др.

В следующем году планируется приступить к строительству продолжения проспекта Тәуелсіздік до выхода на проспект Кабанбай батыра. Это позволит значительно снизить нагрузку на пр. Мангилик ел, Кабанбай батыра, ул. Туркестан, Керей Жанибек хандар и Айтматова в новой части города.

Напомним, что вчера после 19:00 в столице наблюдались 8-балльные пробки. Как отмечали сами астанчане, ряд улиц в районе Акорды были перекрыты в связи с прилетом президента России.

Такого же масштаба заторы на дорогах наблюдались в Астане 11 октября. Причина - внезапно обрушившаяся непогода.

Ранее эксперты "Sergek" опубликовали данные о том, сколько автомобилей нужно для комфортного передвижения в Астане и Алматы. Так, пробки начинаются, когда на дорогах столицы находятся 136 тыс. машин, а на дорогах Алматы - 205 тыс.

При этом для комфортного передвижения в Астане на дорогах должно быть не более 100 тыс. автомобилей, а в Алматы - не более 170 тыс. автомобилей.