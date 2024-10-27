Новый перекресток открыли по улице Толе би в Астане

В Астане запустили движение по улице Толе би - от улицы К. Мухамедханова до улицы Халифы бен Зейда Аль Нахайяна, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный акимат.

"С 27 октября 2024 года открыт проезд по улице Толе би. Данные мероприятия стали возможны благодаря проведенным работам по устройству нового перекрестка, включающего установку светофорного объекта на пересечении улиц Толе би/К. Мухамедханова", - говорится в сообщении акимата в Telegram-канале.

Эти изменения, как заверили в госоргане, направлены на улучшение транспортной ситуации в данном районе, повышение безопасности дорожного движения и удобства передвижения для всех участников.

Отмечается, что работы по благоустройству прилегающей территории будут продолжены.

В середине октября сообщалось, что в Астане завершили строительство вантового моста через реку Есиль в рамках строительства LRT.

До этого в столице полностью завершили возведение опор LRT. Всего их предусматривалось 799. Тогда сообщалось, что для этого были задействованы 2,5 тыс. человек. В компании уточнили, что для заливки было израсходовано 53,7 тыс. кубометров бетона и 42 тыс. тонн арматуры.

Мы также писали, что до 30 ноября в Астане полностью ограничено движение авто по улице Сыганак на участке от улицы Акмешит до улицы Туркестан. Здесь строят одну из станций LRT.

До этого сообщалось, что в этом году в Астане средним ремонтом планируется охватить более 50 улиц, текущим - более 200 улиц.