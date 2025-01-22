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На усиленный режим службы перевели полицию в области Жетісу

Опубликовано:

Полиция
Полиция. Иллюстративное фото: ДП СКО

Из-за непогоды полицию в области Жетісу перевели на усиленный режим работы, закрыты автодороги в регионе, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает МВД, на данный момент временно закрыты автодороги в регионе, включая стратегически важный участок трассы Алматы - Усть-Каменогорск.

"По оперативным данным, на территории области в условиях плохой видимости и гололедицы находятся 182 грузовых и 200 легковых автомобилей. Полицейские оказывают помощь водителям, обеспечивают порядок на дорогах и координируют движение транспорта. Для мониторинга ситуации на дорогах и оперативного реагирования задействованы 60 сотрудников батальона патрульной службы и 28 экипажей автопатрулей", - отмечается в сообщении.

Полиция области Жетісу настоятельно призывает жителей региона воздержаться от поездок без крайней необходимости.

Напомним, сегодня в связи с сильным ухудшением погоды в регионах Казахстана в Министерстве внутренних дел обратились к участникам дорожного движения - сообщалось, что в 15 областях Казахстана закрыты 43 автодороги.

Накануне мы писали, что полиция Астаны обратилась к жителям города с рекомендацией воздержаться от загородных поездок - в городе и пригороде бушует буран, закрыты трассы.

Также вчера из-за непогоды и закрытия трасс на автодороге "Астана-Петропаловск", на участке от Щучинска до Астаны, образовалась автомобильная пробка из более чем 400 автомобилей, в которой люди стоят почти сутки.

Позже стало известно, что связи с неблагоприятными погодными условиями и временным закрытием автомобильных трасс на участках Астана - Караганда и Астана - Щучинск, КТЖ принял меры по организации дополнительного транспортного обслуживания. Так, более 500 пассажиров будут перевезены поездами по двум направлениям.

Также сообщалось, что сотни автомобилей скопились у терминала в Карагандинской области - зафиксировано более 1000 автомобилей, включая 527 легковых, 500 грузовых и 9 единиц общественного транспорта.

Добавим, что в ближайшие дни в Казахстане, по данным синоптиков, ожидаются непогода, сильные осадки, резкое понижение температуры до 35 градусов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2214239-na-usilennyy-rezhim-sluzhby-pereveli-policiyu-v-oblasti-zhet-su/

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