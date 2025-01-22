Top.Mail.Ru

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Непогода в Казахстане: свыше сотни автомобилей оказались в снежном плену

Опубликовано:

Заснеженная трасса и полицейский
Заснеженная трасса и полицейский. Фото: пресс-служба МВД РК

Более 100 автомобилей оказались в снежном плену из-за непогоды в области Абай, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД. В пункты обогрева на данный момент доставлены 65 человек.

В Telegram-канале МВД сообщается, что из-за непогоды более 100 автомобилей в области Абай оказались заблокированы на дороге, став заложниками стихии.

"Правоохранители обеспечили эвакуацию всех водителей и пассажиров, сопроводив их в безопасные районы. Пострадавших нет", - сообщили в МВД.

В полиции уточнили, что на данный момент все транспортные направления из областного центра закрыты.

"На выездах установлены блокпосты, где сотрудники полиции проводят разъяснительные беседы с водителями, обеспечивают перекрытие дорог и оказывают необходимую помощь гражданам.

В пункты обогрева уже доставлены 65 человек, среди которых 16 детей. На блокпостах находится более 400 транспортных средств, включая грузовые автомобили на дизельном топливе", - сообщили в МВД.

Напомним, сегодня в МВД сообщили, что в 15 областях Казахстана закрыты 43 автодороги.

Сегодня синоптики сообщили, что арктический холод продолжает наступать на Казахстан, в регионах обещают до 40 градусов мороза. А пассажиров аэропорта Алматы из-за непогоды попросили проверять статус рейсов на официальных сайтах перед отправлением.

Накануне мы писали, что полиция Астаны обратилась к жителям города с рекомендацией воздержаться от загородных поездок - в городе и пригороде бушует буран, закрыты трассы.

Также вчера из-за непогоды и закрытия трасс на автодороге "Астана-Петропаловск", на участке от Щучинска до Астаны, образовалась автомобильная пробка из более чем 400 автомобилей, в которой люди стоят почти сутки.

Позже стало известно, что связи с неблагоприятными погодными условиями и временным закрытием автомобильных трасс на участках Астана - Караганда и Астана - Щучинск, КТЖ принял меры по организации дополнительного транспортного обслуживания. Так, более 500 пассажиров будут перевезены поездами по двум направлениям.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2214192-nepogoda-v-kazahstane-sotni-avtomobiley-okazalis-v-snezhnom-plenu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie