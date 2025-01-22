Непогода в Казахстане: свыше сотни автомобилей оказались в снежном плену

Более 100 автомобилей оказались в снежном плену из-за непогоды в области Абай, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД. В пункты обогрева на данный момент доставлены 65 человек.

В Telegram-канале МВД сообщается, что из-за непогоды более 100 автомобилей в области Абай оказались заблокированы на дороге, став заложниками стихии.

"Правоохранители обеспечили эвакуацию всех водителей и пассажиров, сопроводив их в безопасные районы. Пострадавших нет", - сообщили в МВД.

В полиции уточнили, что на данный момент все транспортные направления из областного центра закрыты.

"На выездах установлены блокпосты, где сотрудники полиции проводят разъяснительные беседы с водителями, обеспечивают перекрытие дорог и оказывают необходимую помощь гражданам.

В пункты обогрева уже доставлены 65 человек, среди которых 16 детей. На блокпостах находится более 400 транспортных средств, включая грузовые автомобили на дизельном топливе", - сообщили в МВД.

Напомним, сегодня в МВД сообщили, что в 15 областях Казахстана закрыты 43 автодороги.

Сегодня синоптики сообщили, что арктический холод продолжает наступать на Казахстан, в регионах обещают до 40 градусов мороза. А пассажиров аэропорта Алматы из-за непогоды попросили проверять статус рейсов на официальных сайтах перед отправлением.

Накануне мы писали, что полиция Астаны обратилась к жителям города с рекомендацией воздержаться от загородных поездок - в городе и пригороде бушует буран, закрыты трассы.

Также вчера из-за непогоды и закрытия трасс на автодороге "Астана-Петропаловск", на участке от Щучинска до Астаны, образовалась автомобильная пробка из более чем 400 автомобилей, в которой люди стоят почти сутки.

Позже стало известно, что связи с неблагоприятными погодными условиями и временным закрытием автомобильных трасс на участках Астана - Караганда и Астана - Щучинск, КТЖ принял меры по организации дополнительного транспортного обслуживания. Так, более 500 пассажиров будут перевезены поездами по двум направлениям.