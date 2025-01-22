Непогода в Казахстане: свыше сотни автомобилей оказались в снежном плену
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Более 100 автомобилей оказались в снежном плену из-за непогоды в области Абай, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД. В пункты обогрева на данный момент доставлены 65 человек.
В Telegram-канале МВД сообщается, что из-за непогоды более 100 автомобилей в области Абай оказались заблокированы на дороге, став заложниками стихии.
"Правоохранители обеспечили эвакуацию всех водителей и пассажиров, сопроводив их в безопасные районы. Пострадавших нет", - сообщили в МВД.
В полиции уточнили, что на данный момент все транспортные направления из областного центра закрыты.
"На выездах установлены блокпосты, где сотрудники полиции проводят разъяснительные беседы с водителями, обеспечивают перекрытие дорог и оказывают необходимую помощь гражданам.
В пункты обогрева уже доставлены 65 человек, среди которых 16 детей. На блокпостах находится более 400 транспортных средств, включая грузовые автомобили на дизельном топливе", - сообщили в МВД.
Напомним, сегодня в МВД сообщили, что в 15 областях Казахстана закрыты 43 автодороги.
Сегодня синоптики сообщили, что арктический холод продолжает наступать на Казахстан, в регионах обещают до 40 градусов мороза. А пассажиров аэропорта Алматы из-за непогоды попросили проверять статус рейсов на официальных сайтах перед отправлением.
Накануне мы писали, что полиция Астаны обратилась к жителям города с рекомендацией воздержаться от загородных поездок - в городе и пригороде бушует буран, закрыты трассы.
Также вчера из-за непогоды и закрытия трасс на автодороге "Астана-Петропаловск", на участке от Щучинска до Астаны, образовалась автомобильная пробка из более чем 400 автомобилей, в которой люди стоят почти сутки.
Позже стало известно, что связи с неблагоприятными погодными условиями и временным закрытием автомобильных трасс на участках Астана - Караганда и Астана - Щучинск, КТЖ принял меры по организации дополнительного транспортного обслуживания. Так, более 500 пассажиров будут перевезены поездами по двум направлениям.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2214192-nepogoda-v-kazahstane-sotni-avtomobiley-okazalis-v-snezhnom-plenu/