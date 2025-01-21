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Астанчанам порекомендовали не выезжать из города

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Машина полиции в буран на дороге
Буран. Иллюстративное фото: polisia.kz

Полиция Астаны обратилась к жителям города с рекомендацией воздержаться от загородных поездок - в городе и пригороде бушует буран, закрыты трассы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

В связи с ухудшением погодных условий, Департамент полиции Астаны призвал горожан быть предельно внимательными на дорогах и учитывать снижение видимости при выпадении осадков.

"При выезде на личном транспорте важно учитывать сообщения об ухудшении погодных условий и ограничениях в движении. Необходимо избегать резких маневров, держать дистанцию до впереди идущего транспорта. Просим жителей и гостей столицы воздержаться от загородных поездок", - говорится в сообщении полиции в Instagram-аккаунте.

В ведомстве напомнили, что дорога Астана-Павлодар, Астана-Кокшетау, Астана-Караганда, Астана-Кабанбай Батыра (в сторону Косшы) закрыты.

Что делать, если вы оказались вдалеке от населенных пунктов во время метели?

Зимняя дорога требует от каждого участника дорожного движения особой осторожности и повышенного внимания, сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС.

Чтобы избежать неприятных ситуаций или трагических инцидентов, важно помнить о следующих пунктах:

  1. Собираясь в дорогу в зимнее время, тщательно планируйте и продумывайте все до мельчайших деталей. В аварийной ситуации каждая мелочь важна.
  2. В каждом автомобиле в обязательном порядке должны быть вещи, которые спасут жизнь в экстренной ситуации: паяльные лампы, тросы, цепи для колес, лопаты, а также предметы первой необходимости.
  3. Во время сильных морозов или снегопада необходимо группироваться по несколько автомобилей, тогда в случае поломки на помощь смогут прийти другие водители из колонны. Если вы все-таки оказались в пути во время бурана или сильного мороза, если у вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине, ждать, пока по дороге проедет другой автомобиль, или вызвать помощь по мобильному телефону по номеру "112".
  4. Если метель, буран застали вас в дороге на автомобиле, необходимо остановиться, обозначить стоянку - вывесить яркую ткань. Полностью закрыть окна машины, укрыть двигатель со стороны радиатора. Расположите машину капотом по направлению к ветру. Экономьте топливо, не гоняйте печь беспрерывно.
  5. При угрозе засыпания машины снежной массой периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы он не замуровал вас внутри салона.
  6. В заметенной машине, как бы вы ни замерзли, не запускайте двигатель. Выхлопные газы, выделяющиеся при работе двигателя и постоянно скапливающиеся в салоне автомобиля, очень опасны. Если вы хотите согреться, то выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу так, чтобы газ из нее выходил в атмосферу, а не под автомобиль. Но только обязательно перед выходом обвяжитесь веревкой. Известно много случаев, когда человек, отойдя в пургу на полметра от собственного дома или машины, мгновенно терял ориентировку в мелькании снега, начинал метаться и погибал.
  7. Если ваш автомобиль в пути заглох, не паникуйте, оцените обстановку, ориентиры, местонахождение, расстояние до населенного пункта и т.д. Если вы решили подождать помощи, постарайтесь не спать.

Напомним, накануне сообщалось, что движение трех пригородных маршрутов в Астане временно приостановили из-за погодных условий.

Сообщалось, что в Астане в ближайшие дни, с 20 по 26 января, обещают похолодание - в столицу придут морозы.

Также накануне жителей и гостей Астаны предупредили об ухудшении погодных условий, и в связи с непогодой спасатели напомнили правила безопасности.

Сегодня утром сообщалось, что в аэропорту Астаны задержали несколько рейсов на прилет и вылет из-за непогоды.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2213673-astanchanam-porekomendovali-ne-vyezzhat-iz-goroda/

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