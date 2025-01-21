Более 500 пассажиров вывозит КТЖ из-за закрытых трасс в Акмолинской области (фото, видео)

Нацперевозчик организует дополнительный вывоз более 500 пассажиров из-за неблагоприятных погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на КТЖ.

Как сообщается в Telegram-канале КТЖ, в связи с неблагоприятными погодными условиями и временным закрытием автомобильных трасс на участках Астана - Караганда и Астана - Щучинск, национальный перевозчик принял меры по организации дополнительного транспортного обслуживания. Так, более 500 пассажиров будут перевезены поездами по двум направлениям.

С 21 января 2025 года организована посадка пассажиров на следующих станциях:

Со станции "Курорт Бурабай" (перевозка до Астаны):

№6830 "Кокшетау - Астана";

№7508 "Кокшетау - Нурлы-Жол".

Со станции "Сарыбел" (перевозка до Караганды и Астаны):

№6857 "Караганда - Астана".

Добавим, сегодня утром сообщалось, что в аэропорту Астаны задержали несколько рейсов на прилет и вылет из-за непогоды.

Днем полиция Астаны обратилась к жителям города с рекомендацией воздержаться от загородных поездок - в городе и пригороде бушует буран, закрыты трассы.

Вместе с тем на трассе "Астана - Петропавловск", на участке от Щучинска до Астаны, образовалась автомобильная пробка из более чем 400 автомобилей.

Ранее казахстанцев призвали готовиться к сильным морозам: сообщалось, что 20-21 января на севере страны обещают осадки в виде дождя и снега. По Казахстану ожидаются усиление ветра, туман, гололед, с дальнейшим понижением температуры с 22 января.

Вчера, 20 января, сообщалось, что в ближайшие дни в Казахстане ожидаются непогода, сильные осадки, резкое понижение температуры до 35 градусов.