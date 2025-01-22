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В 15 областях Казахстана закрыты 43 автодороги: в МВД обратились к казахстанцам

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Машина едет в буран
Метель. Иллюстративное фото: Feifei Cui-Paoluzzo/ Getty Images

В связи с сильным ухудшением погоды в регионах Казахстана в Министерстве внутренних дел обратились к участникам дорожного движения, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

"В связи с ухудшением погодных условий, сильным ветром, снегопадом, гололедицей на текущий момент введено ограничение движения автотранспорта на 43 автодорогах в 15 областях. Всего по сети дорог республиканского значения ограничение действует на более чем 6000 км, что составляет 25% от всей сети дорог указанной категории.

Уважаемые водители, мы настоятельно рекомендуем воздержаться от поездок. Тем, кто уже в пути к закрытым участкам, мы настоятельно рекомендуем остановиться в ближайшем населенном пункте и дождаться улучшения погодных условий. Не нужно рисковать и подвергать опасности себя и других граждан!"- отметил заместитель председателя комитета административной полиции МВД Алибек Кениспаев.

Гражданам напомнили, что информацию о конкретных участках дорог, на которых введено ограничение движения, можно получить в официальном Telegram-канале "КазАвтоЖол", а также по короткому номеру телефона 1403.

Накануне мы писали, что полиция Астаны обратилась к жителям города с рекомендацией воздержаться от загородных поездок - в городе и пригороде бушует буран, закрыты трассы.

Также вчера из-за непогоды и закрытия трасс на автодороге "Астана-Петропаловск", на участке от Щучинска до Астаны, образовалась автомобильная пробка из более чем 400 автомобилей, в которой люди стоят почти сутки.

Позже стало известно, что связи с неблагоприятными погодными условиями и временным закрытием автомобильных трасс на участках Астана - Караганда и Астана - Щучинск, КТЖ принял меры по организации дополнительного транспортного обслуживания. Так, более 500 пассажиров будут перевезены поездами по двум направлениям.

Также сообщалось, что сотни автомобилей скопились у терминала в Карагандинской области - зафиксировано более 1000 автомобилей, включая 527 легковых, 500 грузовых и 9 единиц общественного транспорта.

Добавим, что в ближайшие дни в Казахстане, по данным синоптиков, ожидаются непогода, сильные осадки, резкое понижение температуры до 35 градусов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2213900-v-15-oblastyah-kazahstana-zakryty-43-avtodorogi-v-mvd-obratilas-k-kazahstancam/

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