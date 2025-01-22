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Школьники Астаны будут учиться дистанционно 23 января

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Стулья подняли на парты
Стулья. Иллюстративное фото: pixabay.com

23 января школьники всех классов Астаны в первую смену будут учиться дистанционно, передает NUR.KZ со ссылкой на управления образования столицы.

Завтра, 23 января, все классы первой смены школ Астаны, а также студенты 1-2 курсов колледжей будут учиться в дистанционном формате.

"В связи с ухудшением погодных условий, 23 января 2025 года учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) первой смены переходят на дистанционный формат обучения", - сказано в сообщении управления, опубликованном в Instagram-аккаунте.

Напомним, накануне учащиеся первой смены были переведены на дистанционное обучение в Астане. Следом за учащимися в первую смену, учеников второй смены также перевели на дистанционку.

Также сообщалось, что штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана. В Астане прогнозировали снег и метель с резким понижением температуры воздуха.

Кроме того, из-за непогоды в Казахстане более 100 автомобилей оказались в снежном плену из-за непогоды в области Абай.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2214224-shkolniki-astany-budut-uchitsya-distancionno-23-yanvarya/

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