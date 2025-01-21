"18 часов без еды": свыше 400 автомобилей "застряли" в пробке на трассе из Щучинска в Астану

На трассе "Астана-Петропаловск", на участке от Щучинска до Астаны, образовалась автомобильная пробка из более чем 400 автомобилей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.

Видео с огромной колонной простаивающих машин на трассе в Акмолинской области опубликовано в Instagram-паблике astana_sergek.

"Экстренная ситуация. В Акмолинской области около 400 автомобилей оказались заблокированными на трассе. ️Люди находятся в критическом положении, так как многие из них уже 18 часов без еды. Необходима срочная помощь для обеспечения продовольствием и спасения застрявших водителей и пассажиров. Обращаемся к властям и волонтерам с просьбой о помощи!" - отмечается в посте под видео.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области, в связи с ухудшением погодных условий на трассе введены ограничения на движение.

"На автодороге "Астана-Петропавловск", в районе терминала из города Щучинск, образовалась большая пробка, насчитывающая более 400 автомобилей, включая легковые, грузовые автомобили и общественный транспорт.

Полицейские обеспечивают порядок на дорогах, а местные власти оказывают помощь водителям и пассажирам. В связи с этим правоохранители призывают граждан воздержаться от поездок, следить за прогнозами погоды и учитывать введенные ограничения на таких дорогах, как "Астана-Караганда", "Астана-Кабанбай батыр-Темиртау", "Астана-Ерейментау-Шидерты" и "Кокшетау-Атбасар", - отмечается в сообщении полиции региона.

Напомним, 3 января на трассе Астана - Щучинск в Акмолинской области столкнулись десятки машин. В полиции пояснили, что причиной массового ДТП стали плохие погодные условия. В "КазАвтоЖоле" сообщили, что в массовой аварии участвовали 95 машин.

В медучреждения обратился 21 человек, из них госпитализировали 11 пострадавших. Также в МЧС заявили, что все 95 автомобилей извлечены.

В Сети появилось видео начала массового ДТП на трассе Астана - Щучинск. В подписи к кадрам отмечалось, что участники движения проигнорировали установленный скоростной режим.

6 января в полиции сообщили о возбуждении уголовного дела из-за несоблюдения водителями дистанции и скоростного режима. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия. Следственные действия продолжаются - отметили тогда в ДП Акмолинской области.