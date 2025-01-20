Морозы до 35 градусов обещают синоптики в Казахстане

В ближайшие дни в Казахстане ожидаются непогода, сильные осадки, резкое понижение температуры до 35 градусов, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, 21-22 января под влиянием северо-западного циклона на большей части страны пройдут осадки: в северных регионах снег, временами сильный снег; на востоке, юге и юго-востоке Казахстана - сильные осадки в виде дождя и снега.

Также по республике ожидаются метель, гололед, туман, усиление ветра 15-28 м/с, на востоке, юге и юго-востоке Казахстана ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более.

Однако в тыл этого теплого и влажного циклона смещается холодный антициклон, с которым ожидается резкое понижение температуры по всей стране: в северной половине - до 25-35 градусов мороза, в южной - до 15-25 градусов мороза.

На прошлой неделе синоптики уже анонсировали наступление сильных морозов и жителей страны призвали быть внимательными и готовыми к сложным погодным условиям.

При этом ранее синоптики давали прогноз погоды до марта 2025 года. Тогда они предупредили, что не исключены периоды с прекращением осадков и аномально низким температурным фоном.