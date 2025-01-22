В Минцифры уточнили свое заявление по запуску нового мобильного оператора

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности прокомментировали слова вице-министра о возможности появления на рынке еще одного сотового оператора, передает NUR.KZ.

"В связи с запросами относительно возможности появления на рынке новых операторов мобильной связи поясняем, что министерство, как регулятор отрасли, обладает необходимыми инструментами и полномочиями для создания новых операторов связи, при наличии соответствующих условий и потребностей рынка.

Однако в настоящее время министерство не рассматривает конкретных планов по запуску нового мобильного оператора", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.

Напомним, вчера стало известно, что в Казахстане может появиться еще один мобильный оператор.

"Мы готовимся. По истечении двух лет мы готовы завести на рынок 4 оператора, если три оператора текущие будут не удовлетворять с точки зрения качества и тарифов наших пользователей", - сообщил накануне вице-министр Асхат Оразбек.

Также вчера вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности рассказал о возможности роста цен на мобильный интернет. В МЦРИАП ответили также, почему по скорости и качеству интернета Казахстан находится ниже 50-го места в общестрановом рейтинге.

Напомним, летом прошлого года премьер-министр Олжас Бектенов обратил внимание на жалобы граждан по поводу качества связи и поручил проработать повышение скорости интернета в стране.

До этого гава МЦРИАП Жаслан Мадиев докладывал о работе по улучшению качества связи в Казахстане. По его словам, Казахстан на апрель 2024 года занимает 66 место в мире со средней скоростью интернета 43,6 Мбит/с, что выше, чем в России, Кыргызстане и Узбекистане.

При этом в октябре прошлого года уже экс-глава Минцифры Багдат Мусин извинялся перед казахстанцами за сбои в работе интернета. Однако, по его словам, в каждом конкретном случае сбоя нужно разбираться отдельно.

До этого он заявлял, что в списке стран по цене за интернет Казахстан находится на последних позициях, при том что в списке стран по качеству наша страна занимает среднюю позицию.