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Еще один мобильный оператор может появиться в Казахстане

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Парень и девушка держат мобильные телефоны
Девушка и мужчина с телефонами. Иллюстративное фото: pixabay.com

Вице-министр цифрового развития Асхат Оразбек на брифинге в кабмине заявил о возможности появления на рынке еще одного сотового оператора, передает корреспондент NUR.KZ.

Асхат Оразбек отметил, что некоторое время в Казахстане было дуополие на рынке мобильной связи.

"Как и олигополие, дуаполие не совсем хорошо. Поэтому та сделка, которая произошла (приход катарского инвестора - прим. ред.) - мы возлагаем на нее большие надежды, поскольку, как я говорил, что мы не можем регулировать тарифы, но мы, собственно, полагаемся на так называемую невидимую руку рынка, конкуренцию, в первую очередь. Что конкуренция трех независимых операторов мобильной связи между собой позволит, во-первых, повысить качество связи, во-вторых, - цены, тарифы", - добавил он.

При этом Асхат Оразбек напомнил приход в свое время на рынок другого мобильного оператора.

"Когда он зашел на рынок, он резко снизил тарифы в целом на рынке. И другие операторы были вынуждены снижать цены. Поэтому мы ожидаем такого же эффекта. В какой период? Думаю, в ближайшие полгода, наверное, новая команда будет разбираться с текущей ситуацией в компании. Надеемся, что в течение этого времени какие-то шаги начнут предприниматься. Посмотрим. До конца года, наверное, какое-то с их стороны движение будет в сторону балансирования и улучшения рынка", - подчеркнул спикер.

Оразбек добавил, что эта связь уже доступна казахстанцам.

"Это два бренда. Они уже доступны. Другой вопрос - какие шаги они предпримут. Думаю, будет понятно уже в ближайшие полгода. И если ситуация на рынке не изменится, я хочу, чтобы операторы сотовой связи тоже это сейчас услышали, мы подготовили полосы частот для еще одного оператора - мы запустим на рынок четвертого мобильного оператора.

Поэтому им сейчас следует подумать о том, чтобы оставить рынок за собой, при этом услышав чаяние своих пользователей, либо мы будем вынуждены еще больше усиливать конкуренцию на этом рынке. Осталось два года (по условия катарского инвестора в течение трех лет не должно быть нового оператора - ред.). Мы готовимся. По истечению двух лет мы готовы завести на рынок 4 оператора, если три оператора текущие будут не удовлетворять с точки зрения качества и тарифов наших пользователей", - резюмировал вице-министр.

Сегодня вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек на брифинге в кабмине рассказал о возможности роста цен на мобильный интернет. В МЦРИАП также ответили, почему по скорости и качеству интернета Казахстан находится ниже 50-го места в общестрановом рейтинге.

Напомним, летом прошлого года премьер-министр Олжас Бектенов обратил внимание на жалобы граждан по поводу качества связи и поручил проработать повышение скорости интернета в стране.

До этого гава МЦРИАП Жаслан Мадиев докладывал о работе по улучшению качества связи в Казахстане. По его словам, Казахстан на апрель 2024 года занимает 66 место в мире со средней скоростью интернета 43,6 Мбит/с, что выше, чем в России, Кыргызстане и Узбекистане.

При этом в октябре прошлого года уже экс-глава Минцифры Багдат Мусин извинялся перед казахстанцами за сбои в работе интернета. Однако, по его словам, в каждом конкретном случае сбоя нужно разбираться отдельно.

До этого он заявлял, что в списке стран по цене за интернет Казахстан находится на последних позициях, при том что в списке стран по качеству наша страна занимает среднюю позицию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2213748-uslyshat-chayanie-polzovateley-v-mcriap-postavili-uslovie-sotovym-operatoram/

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