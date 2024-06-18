Бектенов заявил, что казахстанцы недовольны качеством интернета

Премьер-министр Олжас Бектенов обратил внимание на жалобы граждан по поводу качества связи и поручил проработать повышение скорости интернета в стране, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство РК.

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что вопрос обеспечения населения качественной связью является стратегически важной задачей правительства. Для ее решения в прошлом году был принят Национальный проект "Доступный интернет". В результате выполнения всех мероприятий к 2027 году охват населенных пунктов и дорог сетями связи достигнет 100%.

"Население должно быть обеспечено высокоскоростным интернетом не менее 100 Мбит/с. На республиканских и основных областных дорогах должна быть качественная сотовая связь и мобильный интернет. Это не только возможность связываться друг с другом или получать информацию. Это и предоставление новых сервисов, государственных и финансовых услуг, появление новых видов бизнеса.

Наращивание объема услуг связи является одним из важных аспектов экономического роста. Государство не получит ожидаемого эффекта даже от самых технологически продвинутых проектов, если не будет скоростного онлайн доступа к услугам и сервисам", – подчеркнул Олжас Бектенов.

При этом премьер заострил внимание на жалобах населения по поводу качества интернета и мобильной связи. Только за прошлый год, по его словам, поступило около 21 тыс. обращений, за 5 месяцев текущего года – порядка 11 тысяч.

Слабый сигнал мобильной связи и интернета наблюдается не только в отдаленных населенных пунктах, но и в городах, а также приграничных пунктах пропуска.

В связи с этим премьер-министр поручил оперативно решить данную проблему и модернизировать имеющуюся инфраструктуру.

Напомним, ранее сегодня новый глава МЦРИАП Жаслан Мадиев докладывал о работе по улучшению качества связи в Казахстане. По его словам, Казахстан на апрель 2024 года занимает 66 место в мире со средней скоростью интернета 43,6 Мбит/с, что выше, чем в России, Кыргызстане и Узбекистане.

При этом в октябре прошлого года уже экс-глава Минцифры Багдат Мусин извинялся перед казахстанцами за сбои в работе интернета. Однако, по его словам, в каждом конкретном случае сбоя нужно разбираться отдельно.

До этого он заявлял, что в списке стран по цене за интернет Казахстан находится на последних позициях, при том что в списке стран по качеству наша страна занимает среднюю позицию.

При этом Мусин признавался, что из-за низкой скорости интернета стал героем мемов.