"Чуть-чуть настроение поднять": Минцифры о сдерживании цен на мобильный интернет перед Новым годом

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек на брифинге в кабмине рассказал о возможности роста цен на мобильный интернет, передает корреспондент NUR.KZ.

Асхат Оразбек сообщил, что МЦРИАП не имеет прямых рычагов влияния на тарифы операторов в соответствии с Предпринимательским кодексом, который был принят еще в 2017 году.

"Единственное, что мы с операторами проводим переговоры по этим тарифам, по их повышениям. Собственно, в конце года, просто перед Новым годом, мы договорились, чтобы чуть-чуть населению поднять настроение, чтобы перед Новым годом не было повышений тарифов. Мы договорились о том, что повышений не будет. Собственно, операторы свое слово сдержали, но после Нового года они начинают свои процедуры повышения тарифов", - пояснил спикер.

При этом вице-министр признал, что ведомству, как регулятору на этом рынке, не нравится эта политика операторов связи.

"Мы совместно с Агентством по защите и развития конкуренции работаем, Агентство со своей стороны проводит определенные процедуры, расследования по выявлению, нет ли сговора на рынке с повышением тарифов. Соответственно, мы эту работу поддерживаем, всю необходимую информацию для АЗРК готовы предоставлять, но прямого, к сожалению, воздействия на операторов связи мы не имеем", - резюмировал Асхат Оразбек.

Добавим, в конце ноября прошлого года глава Минцифры сообщал, что заявки от операторов мобильного интернета на повышение тарифов не поступало. На вопрос журналистов, можно ли наложить на это запрет до улучшения качества связи, он также ответил, что ведомством цены не регулируются, согласно Предпринимательскому кодексу.

Незадолго до этого, согласно данным аналитиков, Казахстан попал в топ-10 стран с самым дешевым трафиком. Отмечалось, что и ранее некоторые эксперты заявляли, что тарифы на мобильный интернет в стране слишком низкие, что отчасти подтверждается международными рейтингами.

Добавим, в конце декабря глава МЦРИАП Жаслан Мадиев на брифинге правительства ответил на вопрос о причинах сбоев связи и интернета в Казахстане в День независимости - 16 декабря.