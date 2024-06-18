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Казахстан обогнал Россию и Кыргызстан по скорости интернета, заявил новый глава Минцифры

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Жаслан Мадиев
Жаслан Мадиев. Фото: t.me/KZgovernment

Глава МЦРИАП Жаслан Мадиев сегодня доложил о работе по улучшению качества связи в Казахстане и о внедрении мобильной связи 5G, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство РК.

По данным Жаслана Мадиева, сейчас доля населения, использующего интернет в РК, находится на уровне развитых стран. Рост трафика в республике по отношению к 2020 году увеличился на 61,5%, а число абонентов – на 12,9%.

"Согласно данным Speedtest Ookla за апрель 2024 года, страна занимает 66 место в мире со средней скоростью 43,6 Мбит/с. Это выше, чем Россия, Кыргызстан и Узбекистан", – говорится в сообщении.

Интернет в селах

Министр сообщил, что в Казахстане по проводному интернету оптика доведена до 2606 из 6290 сел.

"В рамках Нацпроекта предусматривается подключение оптических линий связи через механизм ГЧП к 3010 селам. Там, где нет "последней мили" будет использоваться механизм субсидирования 50% капитальных затрат малых и средних операторов связи.

По итогам ожидается обеспечение доступом к интернету 2,4 млн человек. Предусматривается привлечение частных инвестиций от операторов связи в размере более 340 млрд тенге", – доложил Мадиев.

При этом, по его словам, мобильный интернет сегодня доступен в 4866 селах. В рамках налоговых льгот в 2023 году 1161 село было подключено к технологии 4G. Работа по оставшимся 1 424 селам продолжается.

Внедрение технологии 5G

Также отмечается, что операторы Kcell и Tele2 продолжат работы по расширению покрытия связью 5G в Астане, Алматы, Шымкенте и областных центрах. На сегодня установлено 1144 базовых станции в 20 городах.

"Согласно поручению главы государства, внедрение мобильной связи 5G должно завершиться до конца 2025 года.

До конца 2027 года операторами сотовой связи будет инвестировано в телекоммуникационную отрасль более 450 млрд тенге", – добавил министр.

Также были озвучены новые системные меры:

  • в генпланах и проектах детальной планировки населенных пунктов будет предусмотрена инфраструктура сетей связи;
  • предлагается пересмотреть нормативы по предельно допустимому уровню радиосигнала базовых станций – в РК в 10-20 раз более жесткие нормативы, чем в развитых странах и даже ближнего зарубежья;
  • министерство совместно с акиматами и операторами продолжат устранение "белых пятен" с плохой связью в городах;
  • вносятся изменения для разрешения установки базовых станций на госучреждениях (где нет помещения по защите госсекретов);
  • прорабатывается вопрос запуска технологии Voice over Wi-Fi (VoWiFi), то есть голосовые вызовы через сети Wi-Fi вместо традиционных сотовых сетей. Это обеспечит лучшее качество связи в местах с плохим сотовых покрытием (паркинги);
  • для мониторинга работ по улучшению качества связи по стране запускается "Цифровая карта телекоммуникаций". Каждый сможет увидеть проблемы с качеством связи в населенных пунктах и планы по их устранению, а также дать собственную оценку по любой локации.

При этом напомним, в начале мая сразу два вице-министра цифрового развития признали наличие проблем с интернетом по Казахстану. По их словам, такая ситуация наблюдается даже в Астане.

А в апреле прошлого года экс-премьер-министр Алихан Смаилов поддержал жалобы казахстанцев на низкую скорость интернета и поручил усилить мониторинг качества связи.

При этом в прошлом июле бывший глава МЦРИАП Багдат Мусин, объясняя президенту Касым-Жомарту Токаеву ситуацию с плохим интернетом в Астане, назвал причинами проблемы радиофобов и низкие тарифы на Сеть.

Кроме того, в феврале этого года представители сотовых операторов рассказывали, почему в Казахстане наблюдаются проблемы с мобильной связью и интернетом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2119263-kazahstan-obognal-rossiyu-i-kyrgyzstan-po-skorosti-interneta-zayavil-novyy-glava-mincifry/

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