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Сотовая связь рекордно подорожала в Казахстане

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Пожилая женщина использует телефон
Женщина с телефоном. Иллюстративное фото: grinvalds/Getty Images

По итогам февраля сотовая связь в Казахстане подорожала сразу на 6,2% за месяц. Это самый сильный прирост цен как минимум за последние 13 лет. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Цены на услуги мобильных операторов являются одной из самых волнующих тем для казахстанцев. Неоднократно в стране вспыхивали скандалы по поводу высокой стоимости услуг интернета или сотовой связи. Однако есть и обратное мнение, согласно которому цены в Казахстане занижены, что негативно сказывается на качестве услуг.

Тем не менее в феврале, согласно данным Бюро национальной статистики, услуги сотовой связи подорожали сразу на 6,2% за месяц. Как сообщают аналитики Telegram-канала Первого кредитного бюро Data Hub, это максимальный месячный показатель за весь доступный в статистике период с января 2011 года.

Рост цен на мобильную связь и интернет в Казахстане
Рост цен на мобильную связь и интернет в Казахстане. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

В годовом разрезе рост цен составил 12,4%, что также является максимальным значением. При этом стоит отметить, что средняя стоимость сотовой связи увеличивалась почти беспрерывно – последнее снижение цен было зафиксировано в феврале 2018 года.

Примечательно, что в это же время абонентская плата за доступ к сети Интернет увеличивается не так быстро – в феврале прирост составил всего 0,2% за месяц и лишь 3,5% за год. Это притом, что в среднем казахстанская сфера услуг по итогам февраля подорожала сразу на 12,8% за год.

Напомним, ранее Казахстан вошел в список стран с самым дешевым мобильным интернетом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2066052-sotovaya-svyaz-rekordno-podorozhala-v-kazahstane/

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