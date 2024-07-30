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100-летней казахстанке вручили новое удостоверение личности

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Елизавета Прядко
Елизавета Прядко. Кадр из видео: polisia.kz

100-летней жительнице Усть-Каменогорска Елизавете Прядко полицейские вручили новое удостоверение личности в день ее рождения, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, обновленный документ сотрудники миграционной службы ДП ВКО привезли бабушке на дом в день ее рождения.

Жительница Усть-Каменогорска Елизавета Прядко до самой пенсии проработала санитаркой детской бригады скорой помощи.

Несмотря на почтенный возраст, она встретила гостей в бодром расположении духа и хорошем настроении.

Полицейские вручили ей новое удостоверение личности и пожелали крепкого здоровья. Елизавета Егоровна тепло поблагодарила всех за внимание и профессионализм сотрудников отдела миграционной службы.

"Нам приятно выполнить свою работу по обмену документа для Елизаветы Прядко, ведь не каждый день встречаются подобные случаи. Желаю каждому из нас долголетия и крепости духа", - сказал инспектор Шырайлым Ерикова.

Отмечается, что за всю историю полиции ВКО стражам порядка довелось обновить документы порядка 40 гражданам, перешагнувшим 100-летний рубеж.

Как указывается на сайте gov.kz, удостоверение личности гражданина Республики Казахстан - это основной документ, удостоверяющий личность гражданина и подтверждающий гражданство. Оно требуется практически во всех сферах получения услуг.

Граждане Республики Казахстан, постоянно проживающие на ее территории, обязаны иметь удостоверение личности. Оно выдается с 16-летнего возраста сроком на 10 лет.

Для получения документа необходимо обратиться в любой филиал НАО ГК "Правительство для граждан" (ЦОН) со следующими документами:

  • свидетельство о рождении;
  • паспорт гражданина Республики Казахстан (при его наличии);
  • удостоверение личности одного из родителей. Если ребенок родился за рубежом, а один из родителей - иностранец, то дополнительно необходимо его нотариальное согласие на оформление паспорта гражданина Республики Казахстан ребенку;
  • квитанция об оплате госпошлины (стоимость - 0,2 МРП) либо документ, подтверждающий освобождение от оплаты госпошлины.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2141907-100-letney-kazahstanke-vruchili-novoe-udostoverenie-lichnosti/

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