Более 30 лет без документов прожил житель ВКО

56-летний житель ВКО впервые получил удостоверение личности: после ранней потери обоих родителей документы ему оформить было некому, а позже не хватало времени, передает NUR.KZ с ссылкой на ДП ВКО.

Как сообщает департамент полиции Восточно-Казахстанской области, сотрудники ведомства помогли мужчине оформить первое в его жизни удостоверение личности.

По их информации, 56-летний житель Тарбагайского района уже более трех десятков лет проживает и трудится без каких-либо документов, подтверждающих его личность.

Как оказалось, у него было свидетельство о рождении, однако после ранней потери обоих родителей некому было своевременно взяться за оформление его документов, а вступив самостоятельно во взрослую жизнь, на это не хватало времени.

Полицейские помогли собрать мужчине необходимые документы, сообщает департамент. При содействии стражей порядка удалось получить дубликат свидетельства о рождении. Кроме того, было установлено, что он не получал гражданства какой-либо страны после распада СССР.

После сбора всех необходимых документов сотрудники миграционной службы вручили сельчанину его первое удостоверение личности гражданина Республики Казахстан.

Теперь житель Тарбагайского района может без каких-либо проблем получать социальные и медицинские услуги и оформиться в пенсионном фонде.

ДП уточняет, что с начала текущего года восточноказахстанские полицейские оказали помощь уже 28 землякам, оказавшимся в подобной ситуации.

Напомним, с 15 июня удостоверения личности казахстанцев начали выпускать по новому образцу. В документе появились дополнительные данные о гражданстве и поле владельца, которые размещены в визуальной зоне.

По данным с официального сайта "Электронного правительства", удостоверение личности гражданина РК выдается гражданам с 16-летнего возраста и действительно на территории республики. Все граждане РК, постоянно проживающие на ее территории, обязаны иметь удостоверение личности. Удостоверение личности выдается на 10 лет.

Проживание граждан РК без удостоверения личности или по недействительному удостоверению личности, либо без регистрации по месту жительства сроком от 10 дней до 1 месяца – влечет предупреждение, по истечению данного срока гражданин подвергается административной ответственности в виде штрафа в размере 7 МРП по части 2 статьи 492 КоАП РК.

Аналогичное нарушение, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, наказывается штрафом в размере 13 МРП (часть 3 статьи 492 КоАП РК).