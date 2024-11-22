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"Настроение поднялось, все налаживается": как изменилась жизнь бабы Вали из Актобе

Опубликовано:

Валентина Петровна
Валентина Петровна. Фото: aktobetimes.kz

После публикаций в СМИ о тяжелой ситуации актюбинки Валентины Бердиной, выживающей в старом доме без света и тепла, горожане объединились, чтобы помочь ей, передает "Актобе Таймс".

На помощь к Валентине Петровне пришли неравнодушные горожане. Они собрали деньги и оплатили бабушке большой долг за свет. Теперь у нее есть электричество, работает холодильник, обогреватель, а главное - бабушке Вале, как ее называют соседи, снова хочется жить.

Пенсионерке накололи дров для растопки печи. Теперь ей не придется самой рубить тяжелым топором доски.

"После выхода статьи ситуация резко изменилась <…> Нам начали звонить со всех сторон с предложениями помочь.

У Валентины Петровны буквально появился новый смысл жизни. На собранные средства мы погасили долг за электроэнергию, это порядка 70 тысяч тенге.

Специалисты подключили свет, и теперь ее дом освещен. Подарили электрический чайник и обогреватель.

Автолюбители из городского клуба BMW доставили продуктовые наборы и питьевую воду, чтобы она не ходила на колонку", - рассказывает волонтер Зауреш Андакулова.

По словам волонтера, миграционная служба также взяла на контроль восстановление утраченных документов.

"К нам направили работника из миграционной службы, мы целый день заполняли заявления и писали автобиографию.

Вопрос пенсии также сдвинулся с мертвой точки. За годы работы швеей-мотористкой, техничкой и продавцом в магазине Валентина Петровна накопила значительный стаж. Если удастся восстановить документы, она сможет получать пенсию.

Валентина Петровна проработала на швейной фабрике около 13 лет. Затем техничкой и продавцом в магазине около 18 лет.

Если все подтвердится документами, она будет получать достойную пенсию, но это займет какое-то время", - поясняет волонтер.

А вот с подключением газового отопления возникли сложности. Специалисты отказываются начинать все процедуры без заявления самой хозяйки дома с приложением документов, удостоверяющих личность. А документы предоставить Валентина Петровна не может. Сколько продлится процедура восстановления удостоверения, пока неизвестно.

"Мне сказали в облгазе, что нужно заполнить заявление от ее имени или оформить доверенность, но доверенность мы тоже не можем оформить у нотариуса, так как у бабы Вали нет документов.

И мне сказали, что, исходя из того, что у нее нет документов, то подключить газ ей смогут только после того, как оформит документы. А пока никакого газа бабе Вале не будет. Но, и чтобы это узнать, пришлось мне два дня дозваниваться в облгаз, потом искать контролера, ждать ее", - рассказала Зауреш.

Но Валентина Петровна не скрывает своей радости.

"Огромное спасибо всем, кто помог! Волонтерам и тем, кто отозвался. Свет включили, уже легче стало. Печка топится, дома теплее. Мне сейчас все помогают. То я одна всегда была, сяду на лавочке и сижу.

Спасибо людям, которые откликнулись, оплатили мне свет. Теперь я жить хочу. Спасибо волонтерам! Они бросают все, свои семьи, детей, и помогают.

С этими документами я уже не знала, что делать. Со школы справку требовали, а я где ее возьму? Уже и этой школы нет, и директора этого. Даже не знаю, как выразить свою благодарность.

Здоровья всем желаю! Всем людям, которые не оставили меня в трудную минуту. Сейчас настроение поднялось, жить хочу, прям помолодела, все хочу делать. Все налаживается, жить хочется и смеяться!" - призналась актюбинка.

Напомним, ранее стало известно, что 72-летняя актюбинка живет в доме без света, газа и воды. Еще у Валентины Бердиной нет документов, из-за чего она не получает пенсию. Голодать женщине не давали соседи.

Еще одна жительница Актобе по имени Анастасия рассказала о случае проявления доброты со стороны сограждан. Девушка оказалась в неловкой ситуации в автобусе - у нее завис телефон, но незнакомый парень оплатил проезд, что сильно порадовало актюбинку.

Также сообщалось об истории, как женщина заступилась за парня при ограблении в Астане. Она оперативно вызвала полицию - и благодаря ей подозреваемого быстро задержали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2191049-nastroenie-podnyalos-vse-nalazhivaetsya-kak-izmenilas-zhizn-baby-vali-iz-aktobe/

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