63 аула в Карагандинской области оказались от алкоголя и даже тои проводят без спиртного

В Карагандинской области свыше 60 аулов полностью отказались от алкоголя, за год там не зарегистрировано ни одного правонарушения, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в Карагандинской области на трезвый образ жизни перешли свыше 60 аулов. Результат показательный: за год там не зарегистрировано ни одного преступления.

О положительном опыте сообщил первый заместитель начальника департамента полиции региона Жаскайрат Каиров на совете по делам молодежи. На заседании обсуждалась профилактика преступности среди молодежи.

"В области реализуется проект "Ішімдіксіз ауыл". Уже в 63 населенных пунктах жители полностью отказались от продажи алкоголя и проведения торжественных мероприятий со спиртными напитками.

Контроль за соблюдением принятого решения осуществляют старейшины и аксакалы аулов. Проект дал положительный эффект. С начала года в этих населенных пунктах преступлений не допущено", - сообщил Жаскайрат Каиров.

По его словам, "трезвые села" имеются во всех семи районах области. Больше всего их в Актогайском, Каркаралинском и Осакаровском районах. Спикер предложил масштабировать этот опыт по региону.

В ведомстве подчеркнули, что чаще всего правонарушения совершаются в пьяном состоянии, но алкоголь не единственная причина бед. Поэтому важны социальные меры: содействие занятости, поддержка предпринимательства, организация досуга.

Жаскайрат Каиров также рассказал об участии граждан и общественности в охране правопорядка. По его словам, в вузах действуют шесть студенческих отрядов дружинников, а в сельской местности 14 отрядов помогают участковым инспекторам. В области 144 общественных формирования правоохранительной направленности.

В акимате добавили, что в этом году за активное участие в обеспечении охраны общественного порядка денежное вознаграждение получили более 30 человек.

Аким области Ермаганбет Булекпаев отметил, что нужно использовать все эффективные проекты и меры по профилактике молодежной преступности.

"Профилактика преступности среди подростков и молодежи - одно из приоритетных направлений государственной молодежной политики. К этой работе следует привлекать молодежные организации и НПО", - подчеркнул глава региона.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РК Олжас Бектенов провел заседание Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.

Также под председательством и.о. прокурора Актюбинской области прошло заседание по вопросам роста преступлений против несовершеннолетних.

Помимо этого, сообщалось, что в Павлодарской области порядка 60 преступлений раскрыто при содействии общественных помощников полиции. В качестве поощрения выплачено 4 млн тенге.