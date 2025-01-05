Казахстанка совершила уникальный заплыв в ледяных водах Антарктиды (видео)

Уникальный заплыв в Антарктиде совершила уроженка ЗКО Анель Сытдыкова. Она стала первой казахстанкой, покорившей воды самого холодного материка, передает 24KZ.

Как сообщает телеканал, Анель Сытдыкова – одна из самых титулованных спортсменок страны. Пять лет назад она без гидрокостюма переплыла Ла-Манш, а в 2022-м совершила два престижных марафонских заплыва: вокруг Манхеттена и через пролив Каталина. На этот раз Анель покорила воды Антарктиды.

На самый южный материк она отправилась в составе международной команды из 13 пловцов под руководством основателя международной ассоциации ледяного плавания Рама Баркая. Она провела 18 минут в воде, преодолев 750 метров дистанции. Планировала 1000 метров, но это оказалось уже опасным.

"Мы надеялись, что нам удастся проплыть дистанцию, но мы не знали наверняка, будет ли погода. В итоге мы все проплыли. Очень трудно. Это может быть опасно, если ты не имеешь опыта, поэтому без опыта очень тяжело. Но, тем не менее, несмотря на все трудности, это очень захватывающий вид спорта", – призналась казахстанка.

В профессиональное плавание Анель пришла в 35 лет. Свои силы сначала попробовала в триатлоне. Поняла, что преодолевать дистанции в воде ей нравится больше всего. В 40 лет спортсменка подняла флаг Казахстана во Франции, переплыв один из самых сложных проливов – Ла-Манш.

"Я уверена, что никогда не поздно начать. Мне кажется, даже лучше начать в осознанном возрасте. Потому что ты начинаешь это ценить, начинаешь получать удовольствие, делаешь это осознанно.

Но, конечно, соблюдать технику безопасности. Нужно иметь кого-то, чтобы рядом подстраховал. Не нужно начинать сразу подолгу находиться в воде. Все постепенно", – поделилась Анель.

Напомним, в июне мы рассказывали про Анар Бурашеву - первую казашку, покорившую Эверест - высочайшую вершину земли.

Бурашева начала заниматься альпинизмом в 2015 году, а профессиональные навыки освоила в течение последних 4 лет. До восхождения на Эверест она успела совершить подъем на многие вершины, в числе которых альпийский Монблан и высочайшая гора Африки Килиманджаро.

После покорения высочайшего пика Бурашева встретилась с Касым-Жомартом Токаевым и подарила ему флаг, с которым покорила Эверест.