Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

101 год исполнился единственному в Актюбинской области ветерану ВОВ

Опубликовано:

Василий Грецкий
Василий Грецкий. Фото: gov.kz

Ветеран Великой Отечественной войны из Хромтауского района Василий Грецкий отметил свой 101-й день рождения, приняв поздравления от руководства региона, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Актюбинской области.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, житель Хромтауского района Василий Иванович Грецкий - единственный в регионе ветеран Великой Отечественной войны. Он отметил свой 101-й день рождения.

К ветерану в гости пришли председатель областного совета ветеранов Серик Шангутов и аким Хромтауского района Нурхан Тлеумуратов, чтобы поздравить его с днем рождения и Новым годом, выразив теплые пожелания.

Они особо отметили, что подвиг ветерана и его верная служба народу заложили основу сегодняшней мирной жизни.

Василий Грецкий
Василий Грецкий. Фото: gov.kz

Василий Иванович родился в 1924 году в Беларуси. Он рано начал трудовую деятельность, а в 1942 году отправился на фронт, где сражался на полях Украины, Беларуси, Польши, Чехословакии и Германии.

Победу солдат встретил в госпитале, расположенном в 75 километрах от Берлина. Он воспитал троих детей, имеет шестерых внуков и десять правнуков.

В ведомстве обратили внимание, что жизненный путь Василия Ивановича - это пример для подрастающего поколения. Накануне 80-летия Победы его подвиг и самоотверженный труд навсегда останутся в памяти.

Ранее ветеран ВОВ из Алматы Илья Кудин рассказал об ужасах войны.

Помимо этого, на IV пленуме совета ветеранов Карагандинской области избрали нового председателя - им стал Габит Туяков. По результатам мероприятия был обновлен и состав организации.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2208347-101-god-ispolnilsya-edinstvennomu-v-aktyubinskoy-oblasti-veteranu-vov/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie