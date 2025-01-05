101 год исполнился единственному в Актюбинской области ветерану ВОВ

Ветеран Великой Отечественной войны из Хромтауского района Василий Грецкий отметил свой 101-й день рождения, приняв поздравления от руководства региона, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Актюбинской области.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, житель Хромтауского района Василий Иванович Грецкий - единственный в регионе ветеран Великой Отечественной войны. Он отметил свой 101-й день рождения.

К ветерану в гости пришли председатель областного совета ветеранов Серик Шангутов и аким Хромтауского района Нурхан Тлеумуратов, чтобы поздравить его с днем рождения и Новым годом, выразив теплые пожелания.

Они особо отметили, что подвиг ветерана и его верная служба народу заложили основу сегодняшней мирной жизни.

Василий Грецкий. Фото: gov.kz

Василий Иванович родился в 1924 году в Беларуси. Он рано начал трудовую деятельность, а в 1942 году отправился на фронт, где сражался на полях Украины, Беларуси, Польши, Чехословакии и Германии.

Победу солдат встретил в госпитале, расположенном в 75 километрах от Берлина. Он воспитал троих детей, имеет шестерых внуков и десять правнуков.

В ведомстве обратили внимание, что жизненный путь Василия Ивановича - это пример для подрастающего поколения. Накануне 80-летия Победы его подвиг и самоотверженный труд навсегда останутся в памяти.

Ранее ветеран ВОВ из Алматы Илья Кудин рассказал об ужасах войны.

Помимо этого, на IV пленуме совета ветеранов Карагандинской области избрали нового председателя - им стал Габит Туяков. По результатам мероприятия был обновлен и состав организации.