101 год исполнился единственному в Актюбинской области ветерану ВОВ
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Ветеран Великой Отечественной войны из Хромтауского района Василий Грецкий отметил свой 101-й день рождения, приняв поздравления от руководства региона, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Актюбинской области.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, житель Хромтауского района Василий Иванович Грецкий - единственный в регионе ветеран Великой Отечественной войны. Он отметил свой 101-й день рождения.
К ветерану в гости пришли председатель областного совета ветеранов Серик Шангутов и аким Хромтауского района Нурхан Тлеумуратов, чтобы поздравить его с днем рождения и Новым годом, выразив теплые пожелания.
Они особо отметили, что подвиг ветерана и его верная служба народу заложили основу сегодняшней мирной жизни.
Василий Иванович родился в 1924 году в Беларуси. Он рано начал трудовую деятельность, а в 1942 году отправился на фронт, где сражался на полях Украины, Беларуси, Польши, Чехословакии и Германии.
Победу солдат встретил в госпитале, расположенном в 75 километрах от Берлина. Он воспитал троих детей, имеет шестерых внуков и десять правнуков.
В ведомстве обратили внимание, что жизненный путь Василия Ивановича - это пример для подрастающего поколения. Накануне 80-летия Победы его подвиг и самоотверженный труд навсегда останутся в памяти.
Ранее ветеран ВОВ из Алматы Илья Кудин рассказал об ужасах войны.
Помимо этого, на IV пленуме совета ветеранов Карагандинской области избрали нового председателя - им стал Габит Туяков. По результатам мероприятия был обновлен и состав организации.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2208347-101-god-ispolnilsya-edinstvennomu-v-aktyubinskoy-oblasti-veteranu-vov/