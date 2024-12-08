Заготавливают курт и масло: около 30 сел отказались от алкоголя на юге Казахстана

Около 30 сел отказались от алкоголя в Туркестанской области, что способствует созданию дружного и безопасного сообщества, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, проект "Трезвое село" поддержали около 30 населенных пунктов Туркестанской области.

В частности, в Ордабасинском и Мактааральском районах по пять сел, в Келесском - четыре, в Сайрамском - три, в Казыгуртском, Толебийском и Сауранском - по два, а в Отырарском, Жетысайском и Арысском - по одному селу отказались от реализации алкогольных напитков.

Туркестанская область. Фото: polisia.kz

Например, в населенном пункте Нуртас Сауранского района проживают 1835 человек. В селе есть одна школа и два детских сада, а местных жителей обслуживают три магазина.

Сельчане занимаются заготовкой курта и масла, а также разводят животных. В Нуртасе царит дружба и благополучие. Старейшины подают пример молодежи, которая, используя полученные знания, активно работает над благоустройством населенного пункта.

Следуя поговорке "Пусть от предков останется дерево, нежели скот", местные жители сажают деревья и выходят на субботники, что стало доброй традицией как для молодых, так и для пожилых.

Сельчане. Фото: polisia.kz

Сельчане также выражают благодарность участковым инспекторам полиции за усилия по обеспечению спокойствия и порядка. Участковые инспекторы же довольны благополучием каждой семьи в селе и ведут повседневную работу.

В результате в около 30 селах за последние несколько лет не зарегистрировано ни одного преступления.

В полиции надеются, что количество таких сел будет только расти. Стражи порядка продолжают проводить работу по созданию общества без преступности.

Отметим, что в Казахстане периодически появляются новости о том, что тот или иной населенный пункт отказался от алкоголя.

Например, в селе Ковылинское в Северо-Казахстанской области уже 15 лет не продают спиртные напитки. По словам самих сельчан, благодаря этому их поселок процветает.

В этом же регионе жители села Карагай отказались от алкоголя и вот уже десять лет не употребляют горячительных напитков. Сельчане говорят, что пить им некогда. Как отметил местный житель, у всех хозяйство, свои заботы. Они даже в праздники не вспоминают о спиртном.