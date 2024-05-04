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Без алкоголя и преступлений живут в селе в Туркестанской области (видео)

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Село Жанажол в Туркестанской области
Село Жанажол. Кадр из видео: polisia.kz

В Туркестанской области находится село Жанажол, где не употребляют алкоголь и за три года не произошло ни одного преступления, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в селе Жанажол Первомайского сельского округа Толебийского района численность населения превышает 2500 человек.

На сегодня в населенном пункте работают шесть продуктовых магазинов, но алкоголь на их полках больше не продается. Это связано с тем, что жители села полностью отказались от спиртного.

Эту инициативу поддержали сельские аксакалы, акимат, полиция, депутаты маслихата, общественные объединения.

Отказ жителей села Жанажол от алкоголя привел к отсутствию преступлений и правонарушений, а также семейных конфликтов. В свою очередь, частные предприниматели выразили поддержку инициативе общественности.

Стоит отметить, что благодаря системной работе участковых инспекторов полиции и отказу жителей от алкоголя, за последние три года в селе не было зарегистрировано ни одного преступления.

Ранее сообщалось, что пять сел отказались от алкоголя в Туркестанской области. В результате там не произошло ни одного преступления. Участковый инспектор отдела полиции Ордабасинского района Мерей Алиев рассказал о своей службе на вверенной ему территории.

А в селе Когалы в Туркестанской области жители решили полностью отказаться не только от спиртных напитков, но и от сигарет. После этого в населенном пункте не было зарегистрировано ни одного преступления и ни одного развода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2096039-bez-alkogolya-i-prestupleniy-zhivut-v-sele-v-turkestanskoy-oblasti-video/

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