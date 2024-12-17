"Арбат" как в Лондоне: акимат Алматы потратит 800 млн тенге на украшение города к Новому году

Алматы готовится встретить Новый год с масштабной праздничной программой «8 чудес Алматы: волшебство для всей семьи», которая стартует 20 декабря, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Жители всех восьми районов и гости мегаполиса смогут стать соавторами концептуальной идеи, активно участвуя в мероприятиях.

Новогоднее оформление города

В преддверии Нового года город Алматы будет оформлен, начиная с главной точки въезда – аэропорта – и до центральных площадей. На территории города появится около 300 ярких конструкций в виде сказочных персонажей и праздничных атрибутов, в том числе 120 прошлогодних отремонтированных МАФов.

Деревья вдоль магистралей украсят светодиодные лампы и гирлянды. В целом, 12 улиц и проспектов будут оформлены 1500 световыми элементами, из которых 350 – отреставрированные кронштейны, использовавшиеся в прошлом году.

Также фасады 21 знакового здания будут освещены архитектурной подсветкой, придавая Алматы особое очарование и величие в канун Нового года. Символ и достопримечательность Алматы – телебашня "Кок Тобе" – будет украшена в новогоднем стиле и порадует горожан и туристов праздничным мультимедийным видеорядом.

Главные символы новогоднего Алматы

Впервые на основных площадях города возведут не каркасные, а ствольные елки в классическом стиле. Главная новогодняя елка, высота которой составит 22 метра, по традиции, займет свое торжественное место на площади имени Абая, перед Дворцом Республики.

Для ее оформления будут использованы яркие декоративные элементы, елочные шары, крупные банты, 6 километров гирлянд, а также новогодние игрушки, изготовленные в том числе из переработанных экологически безопасных материалов.

В этом году в Алматы установят более 80 елок. Для украшения каждой из них будут использованы от 4 до 6 километров гирлянд. Елки появятся в ключевых локациях города: на территории Парка Первого президента, площади Республики, у ледового дворца «Халык Арена», многофункционального комплекса «Алматы Арена», Государственного академического русского театра для детей и юношества им. Н. Сац, амфитеатра Наурызбайского района, КазНТОБ имени Абая, легендарного алматинского цирка, перед торговыми центрами, в скверах, парках и других излюбленных жителями города местах.

Шоу-программа

Самое долгожданное предновогоднее событие – зажжение главной елки состоится 20 декабря в 19:00. В честь торжества перед Дворцом Республики выступят звезды эстрады: Turar, Dakelot, Adill, Мади Рымбаев, Диная, группа Astro, Malika Yes, Балжан Бидаш, группа ALPHA, а также основные герои праздника – Аяз Ата и Акшакар.

Жителей и гостей города, посетивших площадь имени Абая, будут встречать сказочная фея в саукеле, карета с Золушкой, Пряничный человек и другие сказочные персонажи-МАФы. Масштабные и яркие фотозоны, сверкающие фонтаны и другие инсталляции подарят незабываемую праздничную атмосферу, где каждый сможет сделать памятные фотографии и снять новогоднее видео.

Кроме того, на площади Абая с 20 декабря 2024 года по 5 января 2025 года будет работать главная новогодняя ярмарка, где будут представлены изделия ремесленников, сувениры и новогодние игрушки.

На площади Астана будет установлена елка высотой 22 метра и юрта главного новогоднего героя – Аяз Ата. Чудо-домик, оформленный в национальном стиле, смогут посетить все желающие. Здесь также с 20 декабря развернется ярмарка, будут организованы мастер-классы и игры. К слову, по традиции главный новогодний концерт с участием звезд эстрады состоится перед КБТУ 31 декабря в 21:00.

На проспекте Аль-Фараби перед бизнес-центром «Нурлы Тау» 20 декабря откроется ярмарка новогодних изделий и фуд-корт. Здесь на необычно смонтированной сцене с 26 по 31 декабря будут проходить выступления лайв-бэндов. На этой локации 19-метровая елка, яркие инсталляции и украшенные деревья создадут уникальную атмосферу праздника, где можно будет провести время с близкими, приобрести подарки и насладиться живой музыкой.

Алматинский арбат будет оформлен в стиле Карнаби-стрит в Лондоне. На пешеходной зоне появятся световые тоннели и композиции из звезд и шаров. Здесь ежедневно с 20 по 31 декабря будет проходить ярмарка елок – от классических зеленых до декоративных мини-елочек. Кроме того, на Арбате запланированы выступления известных исполнителей и молодых музыкантов, проведение выставки художников, а также игры для всей семьи.

Легендарный Государственный театр кукол с 20 по 30 декабря представит детям развлекательную программу «Волшебное зеркало» и спектакль «Снежная королева» по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена. Малыши отправятся в загадочный и волшебный мир, чтобы понять значение дружбы и доброты.

Дед Мороз, Санта-Клаус, Пьер Ноэль, Бефана, Шань Дань Лаожен, Эльза и другие любимые сказочные персонажи вместе с детьми будут искать решение запутанной новогодней истории. В интерактивной программе маленькие зрители станут героями волшебной истории, спасая Новый год вместе с этими персонажами.

В свою очередь, Алматинский цирк подготовил лазерное шоу и яркое новогоднее представление «Снежная королева». Зрители с 21 декабря 2024 года по 21 января 2025 года смогут увидеть динамичное и захватывающее сказочное приключение маленьких волшебников. Специально для программы созданы новые цирковые номера и эксклюзивные костюмы. На манеже цирка также выступят артисты Московского цирка Никулина на Цветном бульваре и клоун из солнечной Испании, который является победителем и лауреатом международных фестивалей циркового искусства.

Помимо новогодних спектаклей, в каждом из 8 районов города состоится парад Аяз Ата и сказочных персонажей, ярмарки и выставки, концерты и игры. Список новогодних мероприятий будет опубликован на официальном сайте акимата города Алматы.

Отметим, что бюджет новогоднего оформления Алматы в этом году составит порядка 800 миллионов тенге. Однако, за счет максимального использования отреставрированных прошлогодних инсталляций, а также участия городских учреждений культуры в проведении мероприятий, празднование в этом году будет более масштабным по сравнению с прошлым.

К слову, в прошлом году на украшение Алматы к Новому году потратили 500 млн тенге. Тогда аким города Ерболат Досаев комментировал стоимость новогодних украшений, отметив, что это - "адекватная цена".

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