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Эзотерика

Карагандинка делает уникальные куклы из ваты и глины

Опубликовано:

Куклы
Куклы. Кадр из видео: t.me/eurasia1tvkz

Карагандинка Светлана Рахманова на досуге создает уникальные куклы из ваты, проволоки и полимерной глины. Ее работы разбирают моментально, передает Первый канал "Евразия".

От комка ваты - до произведения искусства. Карагандинка на досуге создает необычные куклы из ваты, проволоки и полимерной глины. Научилась она этому хобби сама и совсем недавно. Но ее изделия достойны настоящей выставки.

Светлана Рахманова - стилист-визажист, 26 лет проработала в бьюти-индустрии. Год назад она наткнулась в интернете на видео мастерицы, которая похвасталась игрушкой из ваты. Светлана была восхищена и решила смастерить себе куклу, но оказалось, что в этом искусстве все очень непросто.

"Вата льняная, вата хлопковая, вата "гибрид" - там не подойдет любая вата. Я, допустим, думала любая подойдет. Оказалось, нет. Пришлось научиться красить вату, потом научиться делать моды, потом научиться лепить. Личики надо освоить, потом ручки-ножки, и все остальное", -рассказала Светлана Рахманова.

Хобби карагандинку заворожило, игрушки получались не сразу - много материала ушло просто в мусор. Но потом все привело к тому, что игрушки у нее начали разбирать моментально.

Светлана показывает в соцсетях процесс создания куклы от каркаса до ее завершения. Некоторые сразу пишут: "хотим забрать". Каждая игрушка продумана до мельчайших деталей.

Работает мастерица в перерывах между клиентами в салоне и дома по вечерам.

Светлана уже сотворила пять десятков игрушек - не было ни одного повтора. Мастерица говорит, что делать на поток не будет, поэтому каждая кукла эксклюзивная и неповторимая.

Ранее мы сообщали историю о том, как алматинка Ильсия Шарипова изготавливает кукольные домики с миниатюрами внутри. Каждую деталь интерьера и экстерьера мастерица делает вручную.

Также сообщалось, что в Алматы прошел мастер-класс по войлоковалянию - традиционному национальному искусству. Принять участие в бесплатном уроке изъявили желание женщины, посещающие курсы при Центральной мечети города.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2206920-karagandinka-delaet-unikalnye-kukly-iz-vaty-i-gliny/

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