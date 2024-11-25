Елка за 4,7 млн тенге: сколько алматинцам предлагают потратить на новогодний декор

Новогодние праздники еще далеко, а елки уже в продаже. В Алматы можно выбрать дерево на любой вкус - от изысканных экземпляров за миллионы тенге до бюджетных вариантов на рынках, передает NUR.KZ.

С приближением новогодних праздников в Алматы начинается традиционный ажиотаж на покупку елок. К слову, цены на них могут варьироваться в зависимости от места покупки.

В южном мегаполисе можно найти новогодние елки на любой вкус и кошелек - от экономичных вариантов на местных рынках до роскошных предложений в крупнейших торговых центрах города. Немалую роль в формировании цены играют бренды и статус магазина, где представлены такие товары.

Елки на рынке. Фото: NUR.KZ/Жансая Дуйсебаева

В супермаркете элитного ТРЦ города, который славится бутиками люкс-сегмента, в продаже имеется ель за 4 700 000 тенге. Она является дизайнерской и представлена в коллекции одного из международных брендов.

Ее высота - 2,8 метра, а ширина основания составляет 1,7 метра. Помимо прочего, эксклюзивная ель оформлена 351 элементом декора. В описании отмечается, что в цену входят услуги декоратора по монтажу и установке елки.

Елка. Фото: NUR.KZ/Жансая Дуйсебаева

Вторая, менее дорогая, новогодняя ель стоит 1 700 000 тенге. В отличие от первой, она "заснежена" и ниже "ростом" - 1,8 метра, а ширина основания составляет 1,3 метра. Декора на ней тоже значительно меньше - 133 элемента.

Елка. Фото: NUR.KZ/Жансая Дуйсебаева

Также в магазине представлены елочные игрушки для ее оформления. Так, к примеру, стоимость одного из прозрачных шаров составляет 24 500 тенге, а за цветной придется выложить 32 000 тенге.

Декор для елки. Фото: NUR.KZ/Жансая Дуйсебаева

Игрушка в форме ангела для елки китайского производства обойдется покупателям в 47 450 тенге за одну фигурку.

Декор для елки. Фото: NUR.KZ/Жансая Дуйсебаева

В другом торговом центре цены значительно ниже. Здесь можно встретить абсолютно разные вариации главного новогоднего атрибута. К примеру, одна из представленных искусственных елей со светодиодной подсветкой и высотой в 2,7 метра стоит 215 000 тенге.

Елка. Фото: NUR.KZ/Жансая Дуйсебаева

Однако для большинства жителей Алматы новогодняя ель - это не всегда предмет роскоши. Самая недорогая ель - настольная. Продавцы отмечают, что этот бюджетный вариант подойдет для оформления стола и стоит пять тысяч тенге.

Настольная елка. Фото: NUR.KZ/Жансая Дуйсебаева

Здесь же светодиодная ель с оптоволоконными кистями с элементами декора в виде шариков и цветов стоит от 20 до 96 тысяч тенге. Цена зависит от ее высоты.

Цены на елки. Фото: NUR.KZ/Жансая Дуйсебаева

К слову, набор новогодних шариков - 6 штук - обойдется всего в 1200 тенге. На базарах города можно найти более доступные варианты, стоимость которых значительно ниже.

Елки на рынке. Фото: NUR.KZ/Жансая Дуйсебаева

Продавцы отмечают: самая дешевая елка на одном из рынков алматинской барахолки будет стоить всего 10 тысяч тенге. Это довольно выгодное предложение для тех, кто не ищет дорогую декорацию, а хочет просто создать праздничный антураж у себя дома.

По их словам, цена на ель на рынке зависит от множества факторов, включая размер, вид, а также сезонные скидки. Например, самая дорогая ель на рынке может стоить до 350 тысяч тенге.

В любом случае каждый алматинец может выбрать подходящую елку, соответствующую его вкусам и бюджету, чтобы встретить Новый год с радостью и атмосферой волшебства.