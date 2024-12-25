По 100 миллионов в Таразе и Шымкенте: сколько потратили на новогодние елки на юге Казахстана (видео)

В этом году в регионах Казахстана не стали много тратиться на украшение городов к Новому году – почти везде елки будут прошлогодними, передает сайт телеканала КТК.

Корреспонденты телеканала оценили новогоднее убранство городов в центре и на юге страны.

Так, в Карагандинской области, как и во многих других, в этом году не стали покупать новую елку – 20-метровую красавицу приобрели еще в прошлом году за 7 млн тенге. Нарядили ее под окнами областного акимата.

В акимате рассказали, что большая часть украшений тоже прошлогодняя, их ремонтируют и снова используют. А новые делают своими руками.

Однако сколько именно потратили на украшение символа праздника, в ведомстве не рассказали.

"Мы стараемся использовать максимально все МАФы (малые архитектурные формы – прим. ред.), которые мы использовали в прошлом году. Они хранятся у нас на складе в помещении нашего поставщика. Они каждый год у нас реконструируются, где-то обновляется цветовое оформление. Это в основном. И плюс, конечно, каждый год стараемся какие-то новые МАФы изготовить, чтобы наших горожан немножко удивлять", – рассказал замакима района им. Казыбек би Караганды Ринат Каржасбаев.

А в центральном парке к Новому году появились гигантские медведи и корабль реалистичного размера. На украшения тут потратили порядка 40 миллионов. Говорят, работали днем и ночью, и все для радости людей.

"В этом году по сравнению с прошлым годом нам погода помогла, без затруднений мы залили. Погода позволяла залить. Работали день и ночь. Своей техникой, той, что летом мы поливаем цветы, этой техникой заливали воду. Плюс коммунальные службы «Караганды су» тоже помогли водовозками. Материал в основном использовался прошлогодний", - рассказал директор управления парками и скверами Караганды Талгат Байтохин.

Также в городе построили восемь горок. Рядом есть пункты аренды тюбингов. Теперь власти Караганды надеются, что погода в городе будет благоволить долгим прогулкам и всяческим катаниям.

Новый год ждут и на юге страны. В Шымкенте и Таразе огни на главных елках зажгли одновременно. Правда, в этом году Шымкент, будто по эстафете от Тараза, чуть не лишился главной красавицы. Во время основного празднества ель полыхнула огнем. Но это веселью ничуть не помешало.

Позже выяснилось, что шымкентская елка чуть не сгорела из-за короткого замыкания. Уже на следующий день от былого не осталось и следа. Но теперь чиновники выясняют, кто крайний.

В Таразе с главным символом все в порядке. Здесь даже впервые за несколько лет провели торжественную церемонию, пригласив на нее горожан.

На убранства и зеленых красавиц в этом году в Шымкенте и Таразе потратили почти 100 миллионов, 10 из которых ушли на восемь локаций с двумя елями в областном центре Жамбылской области.

Таразские чиновники заверяют, что большая часть гирлянд и прочей атрибутики осталась с прошлых лет. Поэтому Новый год вновь оказался экономным.

Источник: КТК