Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Мурал в честь Нельсона Манделы нарисовал осужденный в Карагандинской области (видео)

Опубликовано:

Осужденный нарисовал мурал
Осужденный нарисовал мурал. Фото: polisia.kz

Осужденный, отбывающий наказание в колонии Карагандинской области, создал мурал в честь Нельсона Манделы. Площадь работы составила 15 кв. м., передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в учреждении № 31 в Карагандинской области отбывает наказание художник-самоучка, творческие способности к рисованию появились у него во время отбывания наказания.

Давняя мечта осужденного - создать мурал в честь Нельсона Манделы. Ведь он в настоящее время является ярким примером для молодого поколения, как лидер, отстаивающий права человека и национального единства.

Площадь мурала составляет 15 кв. м. На мурале изображен портрет Нельсона Манделы, выполненный в черно-белом цвете, также написано знаменитое высказывание, принадлежащее южно-африканскому политику.

"Воевать и разрушать - очень легко. Настоящие герои - те, кто устанавливает мир и начинает строить", - такими строками подписан мурал.

В МВД отметили, что успехи, достигнутые Манделой, дают надежду, что никогда не поздно начать жизнь с чистого листа и создавать лучшее будущее для себя и своих близких.

Ранее сообщалось, что в Караганде на одном из зданий появился мурал в честь Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы, созданный осужденным, отбывающим наказание в учреждении № 36.

Помимо этого, осужденные, отбывающие наказание в Карагандинской области, своими руками создали скульптуры Золотого человека, Фемиды и снежных барсов.

Также в исправительном учреждении Карагандинской области выступил известный певец Мади Ахметқожа, который исполнил композиции для осужденных.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2206704-mural-v-chest-nelsona-mandely-narisoval-osuzhdennyy-v-karagandinskoy-oblasti-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie