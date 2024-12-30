Мурал в честь Нельсона Манделы нарисовал осужденный в Карагандинской области (видео)

Осужденный, отбывающий наказание в колонии Карагандинской области, создал мурал в честь Нельсона Манделы. Площадь работы составила 15 кв. м., передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в учреждении № 31 в Карагандинской области отбывает наказание художник-самоучка, творческие способности к рисованию появились у него во время отбывания наказания.

Давняя мечта осужденного - создать мурал в честь Нельсона Манделы. Ведь он в настоящее время является ярким примером для молодого поколения, как лидер, отстаивающий права человека и национального единства.

Площадь мурала составляет 15 кв. м. На мурале изображен портрет Нельсона Манделы, выполненный в черно-белом цвете, также написано знаменитое высказывание, принадлежащее южно-африканскому политику.

"Воевать и разрушать - очень легко. Настоящие герои - те, кто устанавливает мир и начинает строить", - такими строками подписан мурал.

В МВД отметили, что успехи, достигнутые Манделой, дают надежду, что никогда не поздно начать жизнь с чистого листа и создавать лучшее будущее для себя и своих близких.

Ранее сообщалось, что в Караганде на одном из зданий появился мурал в честь Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы, созданный осужденным, отбывающим наказание в учреждении № 36.

Помимо этого, осужденные, отбывающие наказание в Карагандинской области, своими руками создали скульптуры Золотого человека, Фемиды и снежных барсов.

Также в исправительном учреждении Карагандинской области выступил известный певец Мади Ахметқожа, который исполнил композиции для осужденных.