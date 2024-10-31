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Известный певец приехал в колонию в Карагандинской области

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Выступление артиста
Выступление артиста. Фото: polisia.kz

В исправительном учреждении Карагандинской области выступил известный певец Мади Ахметқожа, который исполнил композиции для осужденных, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в учреждении № 31 в Шахтинске состоялся концерт с участием певца Мади Ахметқожа.

Душевные патриотические песни о Родине, любви и дружбе в исполнении осужденных никого не оставили равнодушными. Финальным аккордом стало выступление приглашенного гостя, известного певца Мади Ахметқожа. Прозвучали такие хиты, как "Жалған өмірай", "Қазағымай", "Бәрі де жақсы болады" и новые композиции.

По словам артиста, с выступлением в колонию он приехал впервые, впечатления остались только хорошие. Певец отметил, что приятно видеть заинтересованных и благодарных зрителей, которые каждую песню встречают шквалом аплодисментов и оваций.

Мади Ахметқожа поблагодарил администрацию учреждения за приглашение и организацию мероприятия. Отдельные пожелания адресовал осужденным, отбывающим наказание в колонии.

"Как бы судьба вас не испытывала на прочность, оставайтесь, пожалуйста, людьми, будьте верными своей Родине, семье и родному дому, где вас любят и ждут", - призвал известный певец.

В МВД отметили, что проведение таких мероприятий в местах лишения свободы является одной из составляющих воспитательной работы среди осужденных.

Ранее в Карагандинской области заместители начальника колонии провели практическое занятие для студентов юридического факультета Карагандинского университета. В рамках изучения дисциплин уголовно-правового цикла студенты посетили комнату свиданий с родственниками осужденных, клуб учреждения, где заключенные проводят досуг и участвуют в культурно-массовых мероприятиях, а также столовую, где им представили блюда из меню осужденных, которые они могли попробовать.

А в Караганде на одном из зданий появился мурал в честь Бауыржана Момышулы, созданный осужденным, отбывающим наказание в учреждении № 36. В МВД отметили, что осужденный систематически проявляет инициативу в воспитательных мероприятиях и в свободное от работы время занимается творчеством.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2181051-izvestnyy-pevec-priehal-v-koloniyu-v-karagandinskoy-oblasti/

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