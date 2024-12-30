"Зашли на закрытую вечеринку, а за нами полицейские": как работают Деды Морозы в Алматы

Как дети проверяют Деда Мороза на прочность и что ему все время предлагают взрослые, рассказали алматинские аниматоры корреспонденту NUR.KZ.

Истории представлены от первого лица.

Арсен Мартиросян, Дед Мороз уже 25 лет

Внешний вид интересует людей меньше всего. Но все хотят, чтобы Дед Мороз был именно в красном тулупе, а не в синем, - это Дед Мороз детства. Точно должна быть пышная седая борода и однозначно Дед Мороз должен быть большим и высоким.

Дети изменились. Раньше можно было прийти к ребенку, принести ему кулек ирисок - и тот был бы счастлив, потому что кулек он получил из рук Деда Мороза. Сейчас ты даришь ему велосипед, самокат, электромобиль, а ребенок начинает фыркать: "Ну я же хотел плейстейшн".

Если раньше дети дергали за бороду, пытались посмотреть, что под костюмом - обычные брюки или какое-то одеяние; обращали внимание на сапоги, выслеживали (какая-то часть детей оставалась дома, какая-то - заранее готовилась тебя преследовать)… сейчас, мне кажется, детям абсолютно все равно, как ты пришел - родители сами детям говорят: "Деда Мороза нет, просто хорошо себя веди, и кто-то тебя поздравит".

Злит, когда приглашают к детям, а после поздравления зовут пропустить рюмку-другую со взрослыми. Как будто Деду Морозу больше не с кем выпить. А однажды меня на полном серьезе спросили дети: "Выпить хочешь?". И смешно, и грешно. Я им отвечаю: "Дедушка Мороз не пьет, и вообще спиртное - это вредно. Почему Серого волка охотник застрелил? Потому что он пил".

А еще я на всю жизнь запомнил другой детский перл. Кожа у меня смуглая. И вот поздравил я четырехлетнюю девочку, уже выхожу из комнаты, а она говорит: "Мама, Дед Мороз-то горелый".

Меня иногда приглашают и женщины за 30 лет. Предлагают сесть на колени и рассказать стишок. Я в таком случае стараюсь дать им возможность окунуться в детство: рассказать дедушке, как себя вела, встать на стульчик и все-таки рассказать стишок. Их это умиляет.

Заказов в последние годы однозначно становится меньше, но дело точно не в финансовом положении. Дед Мороз перестал быть загадочным. У нас же еще появились виртуальные подарки. Спрашиваю как-то у ребенка: "Что тебе подарил папа на Новый год?". Он отвечает: "А папа мне подарил классную машину, и он мне ее даст, когда я вырасту".

Я работаю чаще один, без Снегурочки: она нужна на массовых мероприятиях, а с двумя детишками ее присутствие бессмысленно. Без нее я могу себе позволить устанавливать цены по настроению: давних соседей поздравляю бесплатно, если мне хамят - наоборот, завышаю стоимость.

Работа Деда Мороза неблагодарная. Он - символ старого, уходящего года: часы пробьют 12 - и я исчезну. Старый человек, которого сменит молодой год. Но я люблю это занятие за то, что можно окунуться в сказку и поверить в чудеса самому. Важно взять ребенка, посадить на коленки, поговорить с ним. "Я видел, в будущем ты будешь вот таким хорошим, сильным, но сейчас тебе для этого надо хорошо кушать, слушаться папу и маму". Дети в это верят, и это очень приятно.

Сергей Шустер, Дед Мороз 30 лет

Раньше отношение к Деду Морозу другое было: больше в сказку верили. Сейчас ни в сказку, ни в правду не верят. Если сомневаются, что я настоящий, предлагаю бороду подергать и вскрикиваю в нужных местах от боли - дети тогда сами пугаются.

Бывает, стесняются дети. Вроде он ждал Деда Мороза, в окошко выглядывал. А я как зайду, он прячется за диван и никто его вытащить не может. Я в таких случаях предлагаю маме с папой за ребенка отдуваться: встать на табуреточку и рассказать стишок.

Сейчас дети считают, что верить в Деда Мороза "не по-пацански". "Я же не маленький, чтобы в него верить".

Мое личное мнение - сегодня не нужен весь этот пафос с табуреточками и стишками. Людям обычного простого общения не хватает. Нужно просто разговаривать с детьми, но не выходить из образа.

Сергей Шустер работает Дедом Морозом 30 лет. Фото: предоставлено героем публикации

А однажды позвали поздравить девочку в коттедже в Маралсае. И она меня из окна увидела - выглядела, как будто я с гор спустился. И она мне заявляет: "А я теперь знаю, где Дед Мороз живет - в Маралсае!"

Снегурочки у меня нет: с ней одни проблемы. У молодых Снегурочек гонора много… и суммы, которую они запрашивают, они не оправдывают. Года три назад меня попросили взять Снегурочку. Мы пока полчаса вели мероприятие, все это время она мне в ухо кричала: "Нам пора уходить".

Цена на услуги складывается из нескольких факторов: нужно окупить стоимость костюма, дорогу. Чтобы не получилось, что ты весь гонорар на дорогу потратишь. Мы по этой причине перестали брать заказы из пригородов: люди не в состоянии сейчас оплачивать такие суммы - чтобы и нам осталось, и дорогу компенсировало.

Мы, кстати, отмечаем день рождения Деда Мороза 18 ноября - зовем домой друзей, делаем стол. В этом году мы повысили цены на 10% - аккуратно, чтобы людей не спугнуть. И у меня, и у моих коллег по цеху стало меньше заказов.

Александр Мизерных, Дед Мороз 6 лет

Впервые в 2018 году я вышел на замену Деда Мороза в торговом центре - нужно было общаться с посетителями, фотографироваться с ними. Тот человек опоздал больше, чем на два часа, и я его заменил. Мне верят в любом костюме. Недавно даже был случай: незнакомая женщина села со мной рядом в машину, взглянула и говорит: "Да вы - вылитый Дед Мороз". А я был в обычной одежде, без всякого костюма.

Мне во многом помогает рост в два метра - дети ни разу не сомневались, что я настоящий. Однажды даже удалось девочке в 12 лет вернуть веру в Деда Мороза.

Мы, когда работаем на корпоративах, взрослым предлагаем почти все те же конкурсы, что и детям. И взрослые еще ни разу не жаловались - наоборот, они рады. Мы даже как-то сделали отдельную елку для взрослых. От детского мероприятия ее отличало только то, что на входе наливали по бокалу шампанского. Люди были в восторге.

Из минусов работы Дедом Морозом - пьяные на корпоративах, а в костюме Деда Мороза жарко.

Рост Деда Мороза - 2 метра. Фото: предоставлено героем публикации

Обходится весь антураж персонажа порядка 100 тысяч тенге. В него входят борода, парик, полушубок, сапоги, рукавицы, шапка.

С 2018 года я бы не сказал, что сильно сократилось число желающих пригласить Деда Мороза. Работаю только с агентствами. Даже в карантин в 2020 году мы ходили тайком поздравлять алматинцев.

Однажды даже зашли на закрытую вечеринку, а вслед за нами пробрались полицейские. Чем закончилась история, не знаю: мы прятались в подсобке, но потом вышли.