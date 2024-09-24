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Осужденный нарисовал мурал на здании в Караганде

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Осужденный рисует портрет
Осужденный. Фото: polisia.kz

В Караганде на одном из зданий появился мурал в честь Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы, созданный осужденным, отбывающим наказание в учреждении № 36, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, изображение панфиловца Бауыржана Момышулы создано осужденным, который был трудоустроен по трудовому договору в качестве художника.

"Работа такого объема была выполнена мной впервые. На осуществление ушло около четырех дней. Это было непросто, но результатом я доволен", - поделился осужденный.

В ведомстве отметили, что осужденный систематически проявляет инициативу в воспитательных мероприятиях и в свободное от работы время занимается творчеством.

"Ранее его работы уже были освещены, включая портреты Геннадия Головкина и Ангелины Лукас. Администрация учреждения старается поддерживать осужденных в творческих начинаниях, так как это положительно влияет на воспитательный процесс", - подчеркнула начальник воспитательного отдела учреждения № 36 Гульбакыт Дауылбаева.

Бауыржан Момышулы - писатель и герой, воевавший в составе 316-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Панфилова.

Ранее сообщалось, что осужденный за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью житель Астаны отказался надевать браслет слежения и повторно лишился свободы - мужчина проведет в колонии 11 месяцев и 5 дней.

А осужденный житель Экибастуза скрылся, направляясь на разрешенную встречу с сыном. Свой побег он объяснил желанием посетить могилу матери. После задержания следствие длилось более полугода. Все это время мужчину держали под стражей. Уголовное дело в суде рассмотрели по ст.427 УК РК (Уклонение от отбытия наказания в виде лишения свободы). За это ему назначили год лишения свободы, но учитывая, что ему зачли время содержания под стражей, фактически наказание он отбыл. А потому его отпустили на свободу в зале суда.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2165391-osuzhdennyy-narisoval-mural-na-zdanii-v-karagande/

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