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Как украсили Алматы к Новому году за полмиллиарда тенге

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Новогодние украшения в Алматы
Новогодние украшения в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Мерцающие гирлянды, яркие украшения и нарядные елки. Если у кого-то в Алматы и не было новогоднего настроения, то появиться ему помогут украшенные улицы и площади, передает корреспондент NUR.KZ.

Главная елка города традиционно расположилась на площади Абая. Зажжение 20-метровой зеленой красавицы прошло 20 декабря. Участие в этом празднике приняли известные казахстанские артисты. А сама елка украшена 500 игрушек и гирляндой.

Площадь Абая
Площадь Абая. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Новогодние украшения в Алматы
Новогодние украшения в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Подарить праздничное настроение помогают и различные малые архитектурные формы на площади, говорящие о приближении Нового года.

Новогодние украшения в Алматы
Новогодние украшения в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Новогодние украшения в Алматы
Новогодние украшения в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Недалеко от главной елки города можно заметить и уже знакомый автомобиль, который "привозит" подарки, украшенную елку и, конечно, новогоднюю атмосферу. Увешанное гирляндами авто и в прошлом году было любимым объектом для фотосессий алматинцев. Но "припарковали" его тогда на улице Панфилова.

Украшенный к Новому году автомобиль
Новогоднее украшение Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В этом же году на смену автомобилю по Панфилова пришел, а правильнее - приехал, Дед Мороз на мотоцикле.

Новогоднее украшение Алматы 2023 год
Новогодние украшения в Алматы 2023 год. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В остальном улица Панфилова в этом году не сильно изменилась. Как и в прошлом году, здесь можно пройти под "небом" из золотых гирлянд в дополнении с большими красными шарами.

Новогодние украшения в Алматы
Новогодние украшения в Алматы 2022 год. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Недалеко установлены малые архитектурные формы, которые по-новогоднему волшебно выглядят в вечернее время.

Новогодние украшения в Алматы
Новогодние украшения в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Новогодние украшения в Алматы
Новогодние украшения в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Новогодняя аллея звезд, полюбившаяся алматинцам в прошлом году, тоже сменила свое местоположение. Сейчас она радует проходящих по улице Абая в районе казахского государственного цирка.

Новогодние украшения в Алматы 2023 год
Новогодние украшения в Алматы 2023 год. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В прошлом году она располагалась возле ГАТОБ.

Новогодние украшения в Алматы 2022 год
Новогодние украшения в Алматы 2022 год. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Готов ко встрече Нового года и алматинский арбат. На улице Жибек жолы украшена елка, установлены игрушечные шары, обмотанные гирляндой. С наступлением темноты они, конечно, выглядят более празднично.

Новогодние украшения в Алматы
Новогодние украшения в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Во всех районах города можно заметить неизменные атрибуты Нового года. Уже украшены площадь перед казахским национальным театром оперы и балета имени Абая, около Almaty Arena, а также по улице Розыбакиева и другие главные улицы города.

Новогодние украшения в Алматы
Новогодние украшения в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Несмотря на то, что многие элементы новогоднего декора уже знакомы алматинцам с прошлого года, они все равно отлично создают атмосферу приближающегося праздника.

Новогодние украшения в Алматы
Новогодние украшения в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Тем временем на некоторых улицах Алматы украшение города еще продолжается. И, возможно, именно они смогут удивить жителей города.

Новогодние украшения в Алматы
Новогодние украшения в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Ранее акимат Алматы сообщил, что потратил полмиллиарда тенге на украшение города к Новому году. На оформление каждого района в среднем из городского бюджета выделено 60 млн тенге. Будут установлены более 60 искусственных елей, а также световые декоративные конструкции, гирлянды и световая иллюминация.

Новогодние украшения в Алматы
Новогодние украшения в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В новогоднюю ночь 31 декабря на площади "Астана" планируется проведение концерта с участием звезд казахстанской эстрады и праздничный фейерверк.

Новогодние украшения в Алматы
Новогодние украшения в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Напомним, в прошлом году на украшение города к Нового года потратили 360 млн тенге.

Новогодние украшения в Алматы
Новогодние украшения в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Новогодние украшения в Алматы
Новогодние украшения в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Мужчины в костюмах Деда Мороза
Мужчины в костюмах Деда Мороза. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Новогодние украшения в Алматы
Новогодние украшения в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2052086-kak-ukrasili-almaty-k-novomu-godu-za-polmilliarda-tenge/

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