Как украсили Алматы к Новому году за полмиллиарда тенге
Опубликовано:
Мерцающие гирлянды, яркие украшения и нарядные елки. Если у кого-то в Алматы и не было новогоднего настроения, то появиться ему помогут украшенные улицы и площади, передает корреспондент NUR.KZ.
Главная елка города традиционно расположилась на площади Абая. Зажжение 20-метровой зеленой красавицы прошло 20 декабря. Участие в этом празднике приняли известные казахстанские артисты. А сама елка украшена 500 игрушек и гирляндой.
Подарить праздничное настроение помогают и различные малые архитектурные формы на площади, говорящие о приближении Нового года.
Недалеко от главной елки города можно заметить и уже знакомый автомобиль, который "привозит" подарки, украшенную елку и, конечно, новогоднюю атмосферу. Увешанное гирляндами авто и в прошлом году было любимым объектом для фотосессий алматинцев. Но "припарковали" его тогда на улице Панфилова.
В этом же году на смену автомобилю по Панфилова пришел, а правильнее - приехал, Дед Мороз на мотоцикле.
В остальном улица Панфилова в этом году не сильно изменилась. Как и в прошлом году, здесь можно пройти под "небом" из золотых гирлянд в дополнении с большими красными шарами.
Недалеко установлены малые архитектурные формы, которые по-новогоднему волшебно выглядят в вечернее время.
Новогодняя аллея звезд, полюбившаяся алматинцам в прошлом году, тоже сменила свое местоположение. Сейчас она радует проходящих по улице Абая в районе казахского государственного цирка.
В прошлом году она располагалась возле ГАТОБ.
Готов ко встрече Нового года и алматинский арбат. На улице Жибек жолы украшена елка, установлены игрушечные шары, обмотанные гирляндой. С наступлением темноты они, конечно, выглядят более празднично.
Во всех районах города можно заметить неизменные атрибуты Нового года. Уже украшены площадь перед казахским национальным театром оперы и балета имени Абая, около Almaty Arena, а также по улице Розыбакиева и другие главные улицы города.
Несмотря на то, что многие элементы новогоднего декора уже знакомы алматинцам с прошлого года, они все равно отлично создают атмосферу приближающегося праздника.
Тем временем на некоторых улицах Алматы украшение города еще продолжается. И, возможно, именно они смогут удивить жителей города.
Ранее акимат Алматы сообщил, что потратил полмиллиарда тенге на украшение города к Новому году. На оформление каждого района в среднем из городского бюджета выделено 60 млн тенге. Будут установлены более 60 искусственных елей, а также световые декоративные конструкции, гирлянды и световая иллюминация.
В новогоднюю ночь 31 декабря на площади "Астана" планируется проведение концерта с участием звезд казахстанской эстрады и праздничный фейерверк.
Напомним, в прошлом году на украшение города к Нового года потратили 360 млн тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2052086-kak-ukrasili-almaty-k-novomu-godu-za-polmilliarda-tenge/