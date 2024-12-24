Экономия из-за паводков: как в регионах Казахстана готовятся к Новому году (видео)

В регионах Казахстана началась активная подготовка к встрече Нового года – в Актобе в этом году экономят из-за паводков, а в ВКО открыли резиденцию Аяз Аты, передает сайт телеканала КТК.

Главную елку в Актобе начали собирать еще на прошлой неделе. Все это время в городе не было даже намека на праздничное настроение – ни гирлянд, ни инсталляций, ни фонарей, отмечает телеканал. Но вчера вечером здесь наконец зажгли новогоднюю елку.

Установили елку на площади перед зданием Центра искусств на главном проспекте города. Чиновники заранее анонсировали время и место церемонии и пригласили всех на театрализованное представление. Горожане, несмотря на холод, собрались на церемонию зажжения елки, некоторые пришли в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.

"Очень рада, что актюбинские организаторы решили сделать такое мероприятие. Народ собрался, елку будут зажигать. Помимо этого, сделали концертную программу очень классную. Очень доставляет и музыка, и танцы. Поэтому спасибо большое, Актобе!" - отметила горожанка Вера Пронских.

Прежде чем зажглись огни на елке, перед горожанами выступили артисты. Это заняло около 20 минут, но даже этого хватило, чтобы зрители начали замерзать.

Отмечается, что зажечь елку пригласили четверых человек.

"Двое из них школьники, ставшие победителями предметных олимпиад. Еще один человек – работник коммунальной сферы, который на протяжении многих лет занимается санитарной очисткой города. И сотрудник рельсового завода. Это обычные люди труда", - сообщила руководитель отдела культуры и развития языков акимата Актобе Гульжайна Бисенгалиева.

Как отмечает телеканал, ель, появившуюся на главной площади, устанавливают уже шестой год подряд. Все гирлянды и игрушки на ней тоже не первой свежести. В этом году бюджетные деньги экономят еще и из-за весенних паводков. Ждать салюта в новогоднюю ночь тоже не стоит. Все это необоснованные расходы, посчитали в акимате.

Из зимних забав в городе открылись и действуют платные горки и катки. Однако, в целом, по информации телеканала, настроение у актюбинцев предпраздничное: потихоньку начинается суматоха в магазинах, люди закупают подарки к Новому году.

А на востоке страны забавляются иначе. Восточный Казахстан перед Новым годом стал настоящей родиной волшебства. Сюда со всей страны приехали Деды Морозы и Снегурочки – власти организовали фестиваль "Аяз Ата и Ақшақар", куда прибыло почти 150 участников.

По задумке организаторов, Деды Морозы сначала участвовали в забеге на лыжах, а потом поочередно зажигали елки в двух больших городах региона. Первыми огни появились на новогодней красавице в Риддере, потом – в самом областном центре.

Еще один подарок – начала работать резиденция Аяз Аты. Тут уже по традиции можно покататься на коньках, написать письмо с желаниями и даже увидеть главного волшебника лично. Вход бесплатный, рабочий день Деда Мороза – с 11 до 20:00, с перерывом на обед с часу до двух.

В остальном власти города были не столь щедрыми. 20-метровая елка и украшения на ней в областном центре прошлогодние. Может быть, за исключением некоторых гирлянд.

Источник: КТК

Напомним, в Астане и Алматы уже прошли церемонии зажжения главных елок. Так, в минувшую пятницу в Алматы одновременно зажгли 80 новогодних елок. В честь мероприятия на площади Абая прошел концерт с участием звезд эстрады.

В Астане главную елку страны зажгли еще 18 декабря.