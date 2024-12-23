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Кто может быть виноват в возгорании главной елки в Шымкенте, ответили в МЧС

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Загорелась елка
Пожар. Кадр из видео: МЧС РК

На брифинге в МЧС глава комитета Елдос Зияда прокомментировал недавнее возгорание главной новогодней елки в Шымкенте, передает корреспондент NUR.KZ.

"Перед новогодними праздниками, перед установкой и во время установки сотрудники МЧС с полицией и местным исполнительным органом проводят осмотр. Насчет елки, которая загорелась 21 числа в Шымкенте, по поводу места установки елки были замечания.

Там произошло короткое замыкание электропроводки, оно могло возникнуть из-за большой нагрузки в сети. Сейчас проводятся мероприятия по определению меры наказания, ответственных лиц. (…)

В первую очередь рассматривается (в качестве виновного - прим.авт.), конечно же, подрядчик, кто устанавливал данную елку, потому что они по договору должны обеспечивать безопасную установку", - сообщил главный специалист Комитета противопожарной службы МЧС Елдос Зияда.

Он добавил, что перед установкой украшений с гирляндами и световыми приборами представители МЧС проверяют правильность подсоединения, скрученность проводов и т.д., а затем выносят замечания – далее за устранением нарушений должна следить спецкомиссия.

Напомним, елка загорелась во время церемонии зажжения на площади в Шымкенте в минувшую субботу, 21 декабря.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2203793-kto-mozhet-byt-vinovat-v-vozgoranii-glavnoy-elki-v-shymkente-otvetili-v-mchs/

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