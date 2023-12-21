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"Цена адекватная": Досаев о 511 млн тенге, потраченных на украшение города к Новому году

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Украшение площади Абая
Украшение площади Абая. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Аким Алматы Ерболат Досаев во время брифинга на площадке СЦК прокомментировал стоимость новогодних украшений в городе, передает NUR.KZ.

"Для города с населением 2,2, млн человек, с учетом того, что будут обустроены пешеходные зоны, установлены 22 елки и необходимые площадки, было выделено 511 млн тенге по итогам конкурса. Я считаю, цена адекватная и создавать праздничное настроение алматинцам необходимо", рассказал аким.

Он также ответил на вопрос, используются ли старые украшения.

«Все, что возможно использовать, мы используем, после зимнего сезона все складируется и мы смотрим техническое состояние. Гирлянды, к сожалению, выгорают и заменять запчасти – это дороже, чем приобрести новое. Стационарные объекты, которые были выставлены в прошлом году, будут выставлены снова", ответил Досаев.

Напомним, ранее сообщалось, что на новогодний декор было потрачено 511 млн тенге.

Также вчера вечером зажгли главную елку города, которая расположилась возле Дворца Республики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051915-tsena-adekvatnaya-dosaev-o-511-mln-tenge-potrachennyh-na-ukrashenie-goroda-k-novomu-godu/

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