"Цена адекватная": Досаев о 511 млн тенге, потраченных на украшение города к Новому году

Аким Алматы Ерболат Досаев во время брифинга на площадке СЦК прокомментировал стоимость новогодних украшений в городе, передает NUR.KZ.

"Для города с населением 2,2, млн человек, с учетом того, что будут обустроены пешеходные зоны, установлены 22 елки и необходимые площадки, было выделено 511 млн тенге по итогам конкурса. Я считаю, цена адекватная и создавать праздничное настроение алматинцам необходимо",– рассказал аким.

Он также ответил на вопрос, используются ли старые украшения.

«Все, что возможно использовать, мы используем, после зимнего сезона все складируется и мы смотрим техническое состояние. Гирлянды, к сожалению, выгорают и заменять запчасти – это дороже, чем приобрести новое. Стационарные объекты, которые были выставлены в прошлом году, будут выставлены снова", – ответил Досаев.

Напомним, ранее сообщалось, что на новогодний декор было потрачено 511 млн тенге.

Также вчера вечером зажгли главную елку города, которая расположилась возле Дворца Республики.