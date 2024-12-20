"Небольшая сумма": аким Астаны о выделении 670 млн на украшение столицы к Новому году
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Аким Астаны Женис Касымбек на брифинге в СЦК рассказал, сколько денег потратили в этом году на оформление столицы к Новому году, передает корреспондент NUR.KZ.
Женис Касымбек заявил, что и в прошлом, и в этом году сумма расходов на эти цели одинаковая.
"В этом году 670 млн тенге (потратили на оформление города к Новому году - прим. ред.). До этого я говорил, что были обустроены более 30 площадок к Новому году. В том числе специально для детей.
Церемонию зажжения елки возле "Астана Арена" за 4-5 часов посетило 15 тысяч человек – люди пришли, отдохнули с детьми. И в целом на 30 площадках сейчас и после праздников люди смогут отдыхать.
Я думаю, учитывая, что это делается для поднятия настроения горожан, это небольшая сумма", – отметил аким столицы.
Напомним, ранее сообщалось, что в Алматы в этом году на украшение города к новогодним праздникам потратили 800 млн тенге, в прошлом году эта сумма составляла 500 млн тенге.
Добавим, что сегодня в Алматы состоялась церемония зажжения главной елки южной столицы. Вместе с ней по городу зажгли еще 80 новогодних елок.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2203070-nebolshaya-summa-akim-astany-o-vydelenii-607-mln-na-ukrashenie-stolicy-k-novomu-godu/