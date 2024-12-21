Елка загорелась во время церемонии зажжения на площади в Шымкенте
Опубликовано:
В Шымкенте сотрудники МЧС ликвидировали возгорание елки - инцидент произошел во время церемонии зажжения, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как сообщили спасатели, сегодня на площади "Астана" во время церемонии зажжения новогодней елки под открытым небом, произошло короткое замыкание электропроводки.
В результате произошло возгорание елки на площади 0,2 кв. м.
"Благодаря оперативному реагированию дежурных сотрудников ДЧС загорание было полностью локализовано и потушено в течение 4 минут. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в МЧС.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2203224-elka-zagorelas-na-ploshchadi-v-shymkente-vo-vremya-ceremonii-zazhzheniya-video/