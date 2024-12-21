Елка загорелась во время церемонии зажжения на площади в Шымкенте

В Шымкенте сотрудники МЧС ликвидировали возгорание елки - инцидент произошел во время церемонии зажжения, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщили спасатели, сегодня на площади "Астана" во время церемонии зажжения новогодней елки под открытым небом, произошло короткое замыкание электропроводки.

В результате произошло возгорание елки на площади 0,2 кв. м.

"Благодаря оперативному реагированию дежурных сотрудников ДЧС загорание было полностью локализовано и потушено в течение 4 минут. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в МЧС.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.