Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Елка загорелась во время церемонии зажжения на площади в Шымкенте

Опубликовано:

Загорелась елка
Пожар. Кадр из видео: МЧС РК

В Шымкенте сотрудники МЧС ликвидировали возгорание елки - инцидент произошел во время церемонии зажжения, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщили спасатели, сегодня на площади "Астана" во время церемонии зажжения новогодней елки под открытым небом, произошло короткое замыкание электропроводки.

В результате произошло возгорание елки на площади 0,2 кв. м.

"Благодаря оперативному реагированию дежурных сотрудников ДЧС загорание было полностью локализовано и потушено в течение 4 минут. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в МЧС.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2203224-elka-zagorelas-na-ploshchadi-v-shymkente-vo-vremya-ceremonii-zazhzheniya-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie