Долгострой с 20-летней историей завершили в Астане

В Астане решили вопрос еще с двумя долгостроями - ЖК "Территория комфорта-1" (вторая очередь) и "Жагалау 4", передает NUR.KZ со ссылкой на акима города Жениса Касымбека.

О решении вопросов дольщиков в Instagram-аккаунте сообщил Женис Касымбек.

"Решили вопросы дольщиков еще двух ЖК-долгостроев. Это многоквартирные жилые комплексы "Территория комфорта-1" (вторая очередь) и "Жагалау 4" полигон 3. Оба дома начинали строить с нуля.

К примеру, строительство ЖК "Территория комфорта" началось еще 20 лет назад. Техническое обследование дома показало, что здание аварийное. Была проведена масштабная работа по сносу всех блоков аварийного ЖК. Ранее было завершено строительство первой очереди. Тогда более 100 семей-дольщиков получили ключи от квартир.

В текущем году завершили строительство второй очереди. Тем самым завершили историю самого проблемного ЖК-долгостроя, чья история растянулась на 20 лет", - сообщил Женис Касымбек.

Строительство ЖК "Жагалау 4" полигон 3, по словам акима, началось 10 лет назад.

"Из-за недобросовестного отношения менялись подрядчики, передвигались сроки завершения дома. Общим собранием жителей было принято решение переселить дольщиков в новый ЖК "Е16, Е17, Е32". Таким образом, дольщики смогли получить ключи от заветных квартир. Благоустройство территории будет продолжено весной", - добавил аким Астаны.

Всего за последние годы завершено строительство более 140 ЖК-долгостроев. Долгожданные ключи от квартир получили более 15,5 тысячи семей-дольщиков.

Ранее сообщалось, что до конца этого года планируется завершить строительство еще восьми жилых комплексов - долгостроев в Астане.

Напомним, в апреле прошлого года на совещании с Касым-Жомартом Токаевым аким Астаны Женис Касымбек заявил, что будет принят новый генеральный план столицы до 2035 года. По его словам, упор будет сделан на "комфортную среду": улицы столицы озеленят 1 млн деревьев, для зданий будет принят единый дизайн-код.

Генплан в ноябре прошлого года представили астанчанам.

Между тем в октябре прокуроры выявили 37 незаконно строящихся жилых домов, расследуются уголовные дела в отношении 12 застройщиков. МВД в связи с этим обратились с призывом.

В прошлом году акимат Астаны опубликовал список недобросовестных застройщиков. Сообщалось, что в городе без разрешительных документов по данным на начало 2023 года велось строительство 90 объектов. Из них 44 компании получили все разрешительные документы на строительство.

В марте акимат Астаны опубликовал новый список. На 33 строительных объектах столицы из-за нарушений приостановлены работы. Здания возводились без разрешительных документов.