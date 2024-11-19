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Еще 8 долгостроев завершат до конца года в Астане

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Долгострой в Астане
Долгострой в Астане. Фото: пресс-служба акимата Астаны

До конца этого года планируется завершить строительство еще восьми жилых комплексов - долгостроев в Астане. Об этом сообщил в Instagram аким города Женис Касымбек, передает NUR.KZ.

Среди тех, кто имеет квартиры в долгостроях есть и те, кто ждал завершения строительства жилого комплекса 13 лет.

"Ознакомился с ходом строительства ЖК "Араби 2 - Гранитный 2". ЖК был признан проблемным еще 12 лет назад. На момент передачи объекта в ТОО "Елорда құрылыс компаниясы" у данного ЖК не было даже земельного участка. Была проделана большая работа, в том числе по выделению земельного участка, прохождению всех необходимых процедур. На сегодня ведутся строительно-монтажные работы по блоку Б", - отметил Женис Касымбек в посте.

Упомянул градоначальник еще один ЖК - долгострой - "Садовые кварталы". Отмечается, что строительство домов объекта началось еще в 2012 году.

"На момент передачи в ЕКК объект был на уровне свай и котлована. На сегодня в блоках 5, 6 ведутся работы по устранению дефектов в квартирах и благоустройству. По 4 пятну ведутся работы по отделке мест общего пользования, заливке стяжки пола, монтажу слаботочных сетей", - добавил аким.

Всего, по данным Касымбека, за последние годы завершено строительство более 140 домов в Астане, а долгожданные ключи от квартир получили порядка 15,5 тысячи семей-дольщиков.

На днях депутат сената Сергей Ершов сегодня на заседании перечислил проблемные вопросы градостроительного развития в Астане, а также предложил свои меры. Депутат заявил, что темпы строительства жилья всегда должны соответствовать темпам развития социальной инфраструктуры.

Напомним, в апреле прошлого года на совещании с Касым-Жомартом Токаевым аким Астаны Женис Касымбек заявил, что будет принят новый генеральный план столицы до 2035 года. По его словам, упор будет сделан на "комфортную среду": улицы столицы озеленят 1 млн деревьев, для зданий будет принят единый дизайн-код.

Генплан в ноябре прошлого года представили астанчанам.

Между тем в октябре прокуроры выявили 37 незаконно строящихся жилых домов, расследуются уголовные дела в отношении 12 застройщиков. МВД в связи с этим обратились с призывом.

В прошлом году акимат Астаны опубликовал список недобросовестных застройщиков. Сообщалось, что в городе без разрешительных документов по данным на начало 2023 года велось строительство 90 объектов. Из них 44 компании получили все разрешительные документы на строительство.

В марте акимат Астаны опубликовал новый список. На 33 строительных объектах столицы из-за нарушений приостановлены работы. Здания возводились без разрешительных документов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2189432-kakie-dolgostroi-zavershat-do-konca-goda-v-astane-rasskazali-v-akimate/

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